Cambiano le stagioni, le mode e le influencer ma loro no! I jeans sono un vero evergreen che da anni ormai accompagnano le generazioni attraverso tutte le tipologie e forme possibili. Largo, stretto, corto, lungo, chiaro o scuro, l’intramontabile blue jeans, inventato dal sarto Jacob Davis nel 1871, continua la sua scalata nel mondo della notorietà Tuttavia, seppur sono le grandi case produttrici a dettare legge su mode e tendenze, è da sottolineare che non tutti i jeans stanno bene a tutti i fisici. Difatti, ogni modello ha le sue caratteristiche e anche se la regola principale da seguire è sempre quella di sentirsi bene con se stessi, è anche giunto ricordare che esistono piccoli segreti per capire taglia, modello e tessuto adatto ad ogni tipo di conformazione fisica.

3 semplici trucchi che nessuno o quasi conosce per scegliere i jeans perfetti e sembrare più magri

Dopo aver capito se un jeans ti sta bene anche senza provarlo utilizzando la tecnica dell’avambraccio, in questo articolo il Team di ProiezionidiBorsa vuole svelare ai suoi Lettori 3 semplici trucchi che nessuno o quasi conosce per scegliere jeans perfetti e sembrare più magri.

Attenzione alla distanza tra le tasche

Il sogno di tutte le donne, se parliamo di abbigliamento, è quello di apparire sempre in ordine e mai con un chilo di troppo. Bene, per questo motivo, uno dei piccoli dettagli a cui fare attenzione è la cucitura delle tasche posteriori dei jeans. Quasi tutti i modelli presentano delle tasche applicate ma la distanza tra esse innesca un effetto ottico da tenere in mente. Quando le tasche sono molto distanti l’una dall’altra o sono molto piccole rispetto al resto del tessuto, l’occhio umano percepirà il fondoschiena più grande. Al contrario, invece, tasche grandi e ravvicinate avvolgeranno il lato b con più armonia.

Lunghezza della cerniera

Altro elemento che si tende a sottovalutare è la cerniera dei jeans a vita alta. Sempre per un effetto ottico, per sembrare più magri è consigliato scegliere modelli che possiedono una cerniera lunga quanto tutta la parte anteriore dei jeans. Sconsigliati, invece, i modelli a vita alta che hanno una cerniera piccola che non parte dal basso, non slanciano la figura.

Scegli il giusto lavaggio

Per gambe o sederi leggermente “over” il lavaggio dei jeans consigliato è sempre quello scuro, privo di applicazioni, disegni o strass. Da evitare le sfumature che attirano l’attenzione visiva sulle gambe.