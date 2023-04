Come trasformare la casa in primavera: ecco 3 pezzi di design a piccoli prezzi che non mancano nelle case delle influencer

Come trasformare la casa in primavera-proiezionidiborsa.it

Primavera non è solo il momento delle grandi pulizie ma anche quello di rinnovare l’arredamento della casa. A volte non servono grandi interventi ma basta l’inserimento di un pezzo nuovo, un elemento di design, per cambiare il look di una intera stanza. Se la tua casa ti annoia, ecco come cambiarne l’aspetto con qualche piccolo intervento di make up.

Entrare nelle case delle influencer non è difficile. Basta andare su Instagram o su TikTok per scoprire delle dimore curatissime esattamente come l’abbigliamento di chi le abita. Nelle case delle influencer nulla è lasciato al caso. Gli oggetti di design non mancano e fanno sicuramente la differenza. Se vuoi prendere spunto da loro per rinnovare l’arredamento della tua casa senza spendere un patrimonio, ecco 3 pezzi iconici a piccoli prezzi da non lasciarti sfuggire.

Un componibile versatile

Un mobile componibile può trovare sempre una propria collocazione all’interno della casa. Soprattutto se si tratta di un piccolo oggetto di design di grande successo, come Abs a marchio Kartell. A base tonda o quadrata, si distingue per lo sportello scorrevole che si apre attraverso un buco che sostituisce la maniglia. Di diversi colori e dimensioni, è pratico, versatile e funzionale. È una creazione della designer Anna Castelli Ferrieri ed è in produzione da quarant’anni. Lo troviamo esposto anche al MoMA di New York e al centro Pompidou di Parigi.

Dove si può collocare? Praticamente dappertutto. Può essere un pratico comodino in camera da letto, con tanti ripiani su cui collocare le tue cose oppure un comodo tavolinetto in salotto. Lo puoi usare come un mobile per il bagno perché è in materiale sintetico resistente oppure all’ingresso, come pratico contenitore per le piccole cose da posare appena torni a casa. Il modulo con tre elementi costa mediamente 147 euro.

Come trasformare la casa in primavera: una lampada pop

Cosa c’è di meglio di una lampada moderna per illuminare un angolo buio con personalità? La lampada da terra Linea Led di Seletti è una delle più amate dalle influencer. Dal design essenziale, è costituita da una struttura tubolare in vetro e plastica lunga 140 cm che poggia su una base in legno, ed è realizzata in sei diversi colori.

Dove usarla? In qualsiasi ambiente della casa a cui vuoi dare un tocco di luce. Linea Led ha, infatti, una grande versatilità d’uso. Si può anche appendere a parete perché dotata di un cappio a una delle due estremità o poggiare a terra lungo il muro. Questo ti permette una grande libertà nell’utilizzo e perfino di arredare una parete con più lampade creando infiniti giochi di luce. Costa mediamente 100 euro.

Un vaso singolare

Come trasformare la casa in primavera? A volte può bastare un bel vaso per i tuoi fiori. Nelle case delle influencer spopolano i vasi di Anissa Kermiche, che riproducono parti del corpo femminile. La designer parigina, che realizza anche gioielli, ha creato dei pezzi in ceramica davvero singolari, dalle forme sinuose e dai colori brillanti. I prezzi variano in rapporto al modello e alla dimensione, ma se ne possono trovare diversi che costano sui 100 euro.