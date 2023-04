Balconi e terrazzi meravigliosi in primavera: scegli per i tuoi spazi esterni le piante tropicali amate da Chiara Ferragni

Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate, ti è tornata la voglia di oziare all’aperto? È il momento allora di rimettere in ordine i tuoi spazi esterni se li hai trascurati durante la stagione fredda. Se hai un bel terrazzo o anche un balcone grande e vuoi dare un tocco esotico ai tuoi spazi non c’è niente di meglio che osare con una bella pianta tropicale che ti fa volare verso Paesi lontani, almeno con la fantasia.

Che Chiara Ferragni ami le piante tropicali, lo sappiamo bene. Si intravedono spesso, notevoli in forme e dimensioni, nelle immagini della sua casa postate su Instagram. Le ha scelte anche per gli uffici di The Blond Salad sia pure in versione seminaturale. La blogger si è rivolta a Carlo Civera per valorizzare i suoi spazi con l’inserimento di piante artificiali di altissima qualità, prediligendo banani e kentie. Si tratta di esemplari realizzati a mano su tronco vero che hanno reso l’ambiente molto accogliente.

Una pianta straordinariamente bella

Se desideri balconi e terrazzi meravigliosi in primavera, puoi anche tu optare per una pianta tropicale, capace da sola di dare un tocco veramente diverso ai tuoi spazi. Molte sono adatte sia per gli interni che per gli esterni. Nei mesi caldi puoi tenerle sul terrazzo e in inverno, se le temperature sono rigide, riportarle in casa per creare una piccola oasi verde sempre piacevole da vedere. Quali scegliere per un meraviglioso terrazzo in stile jungle?

Se vuoi una pianta straordinariamente bella, scegli la strelitzia nicolai, perfetta per grandi spazi. Adatta anche per gli interni, ha bisogno di molta luce diretta e di posizioni calde e riparate. Proviene dall’Africa Meridionale e dal Sud America e ha grandi foglie coriacee ricche di nervature che la rendono simile al banano, con cui può essere confusa. Di solito non fiorisce in vaso, ma se lo fa diventa di una bellezza spettacolare. I suoi fiori si riuniscono su grandi steli verticali e assumono tanti colori diversi che ricordano il piumaggio degli uccelli tropicali. Non necessita di molte cure ma ama l’umidità. Innaffiala con abbondanza una volta alla settimana e nebulizza frequentemente le foglie. Tienila a una temperatura tra i 15° e i 25°.

Balconi e terrazzi meravigliosi in primavera con la colocasia esculenta

Non passerà inosservata la colocasia esculenta dalle grandi foglie decorative a forma di orecchie di elefante. È una pianta originaria della Polinesia, a portamento cespitoso. Forma spettacolari cespugli alti mediamente un metro e in estate produce fiori molto vistosi e gradevolmente profumati, simili a quelli della calla. È un esemplare in grado di cambiare completamente l’aspetto del tuo terrazzo. Ama molto l’umidità. Durante i mesi più caldi spostala in penombra e dalle da bere in abbondanza. Assicurati che il substrato non sia mai completamente asciutto. Trasferiscila poi all’interno nei mesi freddi.

Un esemplare che non passa inosservato

Che ne dici di una palma maestosa? Allora scegli la ravenea rivularis che può essere coltivata in vaso. Manterrà uno sviluppo contenuto senza raggiungere le dimensioni di un vero albero. Originaria del Madagascar, è formata da lunghi fusti sottili di colore verde scuro su cui si sviluppano foglie dritte e leggermente arcuate.

Scegli una posizione luminosa ma non esporla alla luce diretta del sole e dalle poca acqua. Se ti dimentichi di annaffiarla, non preoccuparti. La ravenea rivularis sopporta periodi anche molto lunghi di siccità. In zone con clima mite può essere lasciata all’esterno anche in inverno.