Pavimento pulito e lucente con l’ingrediente che le nonne usavano in casa anche per sbiancare le fughe

Cosa usare per pulire il pavimento? La soluzione ce la danno le nonne. Si tratta di un rimedio naturale che si usava in passato e che ancora oggi non ha perso di efficacia. Ti basta un ingrediente comune, da mischiare per creare una pasta fatta in casa. Ecco di quale si tratta e come far brillare di nuovo le superfici opache.

Il pavimento è un po’ come lo specchio della casa. Dal suo stato si può capire in che condizioni si trova il resto dell’abitazione. Ecco perché tenerlo pulito e splendente migliora l’impressione che gli ospiti avranno non appena varcato l’ingresso. Per togliere le macchie ostinate e rimettere a nuovo le fughe, puoi servirti di un rimedio naturale. Dovrai solamente recuperare un prodotto dal cassetto e usarlo come ti spiegheremo di seguito.

Puoi avere un pavimento pulito e lucente con l’ingrediente a costo zero

Spendere una fortuna per i prodotti commerciali, nella speranza che funzionino, non è sempre per forza un’idea vincente. Certo, nemmeno le soluzioni ecologiche sono una certezza, ma almeno sai di non correre troppi rischi e di risparmiare sul portafogli. In casa, come dovresti sapere, hai già molto a disposizione per restituire alla tua superficie la brillantezza che si merita. Per esempio, bicarbonato e sapone di Marsiglia sono due ottimi alleati che, anche combinati tra loro, possono aiutarti molto. Ma quest’oggi abbiamo in mente un altro metodo che farà al caso tuo. In un attimo riavrai un pavimento pulito e lucente con l’ingrediente che finora non hai mai considerato: si tratta del gesso. Ma come usarlo?

Innanzitutto, procuratene un po’. Puoi servirti sia del gesso comune che della variante “bianco di Spagna”, più specifica in queste situazioni. Mischialo con un goccio d’acqua, senza esagerare. Dovrai giusto ottenere una sorta di crema liquida di facile applicazione. Distribuiscila nelle zone da trattare e lasciala agire per almeno mezz’ora. Trascorso il tempo necessario, spolvera il gesso in eccesso e lava col sapone di Marsiglia. Infine, procedi con un bel risciacquo. Questo sistema funziona bene con i pavimenti in marmo, granito e pietra naturale sporchi o con macchie di grasso.

Gesso e limone per pulire le fughe

Anche le fughe delle piastrelle si sporcano con facilità e sono difficili da pulire. Per aiutarti puoi servirti anche stavolta del normale gesso, o di quello sbiancante. Proprio come spiegato in precedenza, dovrai creare una pasta fatta in casa.

In questo caso, anziché l’acqua, dovrai utilizzare il succo di limone o in alternativa l’aceto bianco. Mischia i due ingredienti in una ciotolina e stendi l’impasto con una spazzola per le fughe. Aspetta che il prodotto faccia effetto e goditi il risultato finale.