Tanti Vip hanno scelto Malta come meta per le vacanze oltre a queste 2 splendide città

L’arrivo delle vacanze va di pari passo con la voglia di viaggiare. Partire alla scoperta dei tesori d’Europa e dell’Italia per staccare dalla quotidianità almeno un paio di giorni.

I ponti si avvicinano e tra il 25 aprile e il 2 maggio non ci sarà che da scegliere dove andare. Tre giorni non sembrano molti, ma sono abbastanza per riuscire a partire alla scoperta di terre ancora non visitate. Tra queste troviamo Malta, ma anche la Francia e il Belgio. Ci si dovrà focalizzare su una zona in particolare per riuscire a vedere la maggior parte delle attrazioni.

Tanti Vip hanno scelto Malta come meta per le vacanze

Malta è un’isola dell’Europa meridionale poco lontano dalla Sicilia. Tra le città migliori da visitare a Malta troviamo La Valletta, con la sua antica storia che risale al ‘500 nel momento dell’arrivo dei Cavalieri Ospitalieri. Qui si potranno visitare la Concattedrale di San Giovanni Battista ma anche l’Upper Barraka Gardens, un meraviglioso giardino pubblico con vista sul Porto Grande.

Gli amanti dei musei, poi, potranno sbizzarrirsi nel Museo Nazionale della Guerra. Oltre a questo, i mesi sono perfetti per rilassarsi al mare leggendo un bel libro. Davvero tanti Vip hanno scelto Malta come meta per le vacanze, da Tom Cruise a Madonna, oltre a molti altri.

Strasburgo

In Francia, durante il ponte, si potrà visitare la città di Strasburgo. Una città storica perfetta da visitare anche con i bambini. Tra le attrazioni maggiori in questa città troviamo la Cattedrale di Strasburgo, esempio di architettura gotica. Oltre a questa, il Palazzo dei Rohan che sorge nel centro della città di Strasburgo e fu costruito nel ‘700. Sempre a Strasburgo troviamo il Parc de l’Orangerie e il Museo di Belle Arti di Strasburgo.

Anversa

Il Belgio è un Paese spesso sottovalutato, molti preferiscono Parigi o Amsterdam. Eppure Bruxelles, la capitale, propone delle incantevoli bellezze architettoniche civili e religiose, oltre ai suoi spazi verdi. Un’altra meravigliosa città da visitare in Belgio è Anversa. La scoperta di Anversa non può che iniziare dal Grote Markt, la piazza centrale circondata da palazzi.

Da qui partirà la visita al centro storico dove, tra gli edifici più belli, risalta il Municipio di Anversa. Tra le chiese, poi, non ci si potrà perdere la visita alla Chiesa di San Paolo, comunemente conosciuta come Sint-Pauluskerk. Al suo interno numerose opere di pittori fiamminghi. Oltre a questa, anche la Cattedrale, con la sua altissima torre e il castello, meritano una sbirciatina.