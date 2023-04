Come arredare con le piante un ingresso poco luminoso, i consigli dell’antica arte cinese per renderlo caldo e ospitale

Perché è importante arredare bene l’ingresso di casa? Perché è uno spazio che parla di noi, che racconta la nostra vita e chi siamo. È la prima stanza che accoglie i visitatori esattamente come un biglietto da visita, aperto anche a un perfetto sconosciuto. E per questo non va assolutamente trascurato. Renderlo più vivo con delle piante è sicuramente un’idea vincente. Ma come saper scegliere una specie botanica adatta a un ambiente spesso piccolo e poco luminoso? In questo ci aiuta il Feng Shui.

Secondo il Feng Shui ogni pianta all’interno della casa ha un suo posto e una sua funzione precisa. Quest’antica filosofia cinese rappresenta l’arte di abitare in sintonia con le energie dell’universo. Ogni elemento della casa, piante, mobili, oggetti, influisce sull’armonia degli spazi e sul benessere dei suoi abitanti. Il Feng Shui ha regole ben precise su come arredare con le piante gli ambienti, per permettere il libero fluire delle energie positive.

L’ingresso, un angolo strategico

Secondo l’antica arte cinese l’ingresso è un ambiente molto importante perché rappresenta il punto di connessione tra l’interno e l’esterno, la bocca del ki, o energia universale. Per questo non dovremmo assolutamente trascurarlo, ma dedicargli molta attenzione e posizionarvi piante che attirano la fortuna e incanalano le energie positive. E che siano anche adatte ad ambienti spesso poco illuminati. Ecco cosa suggerisce il Feng Shui.

Come arredare con le piante secondo il Feng Shui

Il pothos è una delle piante più versatili che ci siano perché si adatta a qualsiasi condizione di luce e a tutti i tipi di pollice, anche a un pollice nero. Con le sue foglie verde lucido a forma di cuore è in grado di illuminare ogni ambiente. È perfetta per gli ingressi piccoli perché nella sua forma pensile possiamo posizionarla a diverse altezze o usarla per avvolgere con eleganza dei mobili.

La mancanza di luce non sarà un problema neppure per la zamioculcas, l’elegante specie originaria dell’Africa orientale. Ha un’estetica semplice ed elegante con foglie lanceolate e coriacee ricche di nuance verdi scintillanti. Richiede pochissime cure e attenzioni, perfetta per chi ha poco tempo o non ha molta esperienza con le piante. Secondo il Feng Shui attira denaro e fortuna nelle nostre case.

Piante dispensatrici di fortuna

Un’altra specie che non teme la mancanza di luce è la sansevieria, amata da tutti per il suo portamento eretto e per il fascino che emana. Prospera in qualsiasi condizione ed è una delle piante più duttili e facili da coltivare. Ha foglie sinuose di diverse sfumature di verde con bordature gialle molto vistose. Non occupa molto spazio perché si sviluppa verticalmente e in modo compatto. Per questo è perfetta per gli ambienti piccoli.

Infine, il Feng Shui consiglia la dracena, l’elegante pianta di origine tropicale che si caratterizza per il fogliame bellissimo e molto decorativo. Le foglie molto lunghe assumono nuance che vanno dal verde intenso a striature più chiare diversamente sfumate. Cresce bene anche negli ambienti in ombra e non ha bisogno di cure eccessive. Secondo il Feng Shui è una pianta dispensatrice di fortuna. Se posizionata all’ingresso di casa attirerà felicità e prosperità.