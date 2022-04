Ogni persona che si occupa di faccende domestiche sa di poter fare affidamento su fedeli alleati, cioè una lunga serie di prodotti per la pulizia. Infatti ne usiamo diversi in ogni casa e addirittura potremmo pensare di organizzarli in modo pratico per velocizzare i servizi.

Tra i vari prodotti, uno davvero immancabile è la classica candeggina. Una vera e propria panacea per il pulito e l’igiene.

La si usa per disinfettare pavimenti, ma anche per togliere la muffa da pareti e sanitari in bagno. Anche se, per pulire i bordi neri dei sanitari, potremmo usare un composto casalingo più blando.

In ogni caso la candeggina rimane quasi sempre la regina di casa e la si utilizza molto anche per smacchiare il bucato.

Talvolta però potrebbe crearci qualche grana e ci si troverà a chiedersi come togliere le macchie di candeggina dai vestiti.

Precauzioni nell’uso della candeggina

Nonostante la si utilizzi anche per il bucato, spesso è proprio la candeggina responsabile di alcune macchie. Infatti, a causa del suo super potere nello scolorire non di rado crea chiazze bianche su indumenti colorati. Una situazione che può verificarsi quando ci occupiamo del bucato nonché quando schizza sui nostri abiti durante altre faccende.

Non solo colpisce i colorati, ma anche i tessuti bianchi. Capita infatti vi possa lasciare aloni gialli.

Sarebbe consigliabile dunque dosare bene la candeggina per il bucato e usarla indossando abiti a cui non teniamo, come vecchie tute. Allo stesso tempo, si raccomanda di indossare sempre i guanti e magari anche una protezione per gli occhi.

Comunque quando il danno all’abbigliamento è ormai fatto, non rimane che vedere come arginarlo.

Come togliere le macchie di candeggina dai vestiti colorati o bianchi con 2 rimedi della nonna più 2 soluzioni di emergenza

Si sa che le nonne avevano la soluzione per tutto, anche per le macchie di candeggina. Secondo i loro consigli, sui tessuti colorati si potrebbe agire tamponando con un batuffolo di cotone imbevuto d’alcol. Dovrebbe infatti riuscire a far spandere il colore circostante.

Nel caso di macchie gialle sui bianchi, bisognerebbe prendere dell’acqua bollente e aggiungervi un bicchiere di aceto bianco e uno di bicarbonato. Dopo di che mettervi ammollo i nostri indumenti per qualche ora. In ambedue i casi bisognerà poi lavare normalmente gli abiti.

Queste soluzioni però hanno più possibilità di riuscita su macchie piccole e poco estese.

Quando si tratta di grosse macchie che non si riesce a mandar via possiamo però ancora salvare i nostri vestiti.

Nel caso la parte macchiata o le parti si concentrino solo su un lato, possiamo immergere tutta quella parte in una bacinella con candeggina. In questo modo si otterrà il medesimo effetto su tutto quel versante e sembrerà come se il colore sfumasse appositamente.

Se le macchie sono varie vi è invece un geniale trucchetto. Ritagliamo delle forme di cartone e creiamovi dietro un piccolo manico del medesimo materiale.

Imbeviamo il lato superiore della forma nella candeggina e andiamo a premere più volte sull’indumento sulle macchie presenti e anche al di fuori.

Otterremo così al posto delle macchie un’originale fantasia.

