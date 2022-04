Un giardino fiorito è una delle più grandi soddisfazioni di ogni italiano con il pollice verde. Fortunatamente il nostro clima temperato ci permette di godere dei fiori per un lungo periodo ogni anno, che va da marzo fino a ottobre-novembre. La maggior parte delle piante da fiore, però, va piantata in autunno, per poter godere delle spettacolari fioriture a primavera. Ma se non abbiamo piantato i fiori in autunno non tutto è perduto: siamo ancora in tempo a riempire le nostre aiuole di colori con questi cinque fiori che si possono tranquillamente piantare tra aprile e maggio e sono molto semplici da curare. Vediamo quali.

Le dalie non richiedono cure particolari e sono molto robuste

Il primo fiore perfetto per i nostri scopi è la dalia. Si tratta di un vero must per ogni aiuola fiorita. Le dalie fioriscono per un periodo molto lungo e sono molto semplici da curare. L’impianto si può realizzare tra aprile e maggio, scegliendo un terreno ben drenato e concimato. Se acquistiamo i bulbi, questi vanno piantati direttamente in terra piena o in aiuola a una profondità di circa 10-15 centimetri. Amano il pieno sole, ma sopravvivono bene anche a mezz’ombra.

Non è troppo tardi per una primavera fiorita, ecco cinque fiori da piantare tra aprile e maggio per un trionfo di colori

Il secondo fiore che dovremmo procurarci immediatamente è l’amatissima begonia. Le begonie possono diventare delle splendide macchie di colore acceso che ravvivano ogni angolo del nostro giardino. Per sopravvivere al meglio vogliono un terriccio ben concimato e umido. Non amano l’esposizione diretta al sole, e sopravvivono meglio in un luogo più ombreggiato. Ricordiamo di innaffiare abbondantemente le begonie.

Garofani eleganti e raffinati

I profumati e elegantissimi garofani sono tra i fiori più amati dai giardinieri. Se li acquistiamo in vaso, possiamo tranquillamente metterli a dimora fino a fine maggio. Non richiedono cure particolari ma hanno bisogno di un terreno ben drenato per prosperare al meglio.

Le petunie ci regaleranno splendidi cuscini di fiori

Altra pianta che farà un figurone senza bisogno di grande manutenzione è la petunia. Vive benissimo sia in vaso che in terra piena, e il periodo tra aprile e maggio è quello ideale per adottare nel nostro giardino uno splendido cuscino colorato. Deve essere ben esposta al sole ma riparata dal vento.

Il geranio è immancabile in ogni giardino

Non è troppo tardi per riempire il giardino di fiori. Uno dei fiori più semplici e allo stesso tempo più appariscenti è senza dubbio il geranio. Perfetto per balconi e terrazzi oltre che in terra piena. Sta benissimo al sole ma ha bisogno di innaffiature regolari e frequenti.

