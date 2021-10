Vedere le cose in disordine può essere irritante, soprattutto se si tratta di casa nostra. Infatti, non solo è fastidioso vivere nel caos, ma è anche impegnativo rimettere tutto in ordine.

Esistono, però, dei trucchi per risolvere questo problema. Ne avevamo già parlato nell’articolo Niente più scuse per una casa ordinata bastano questi 2 trucchi geniali più un’azione rapidissima da fare ogni giorno. Riprendiamo uno di questi trucchi per capire come applicarlo in 3 semplici passi.

Basterebbero questi 3 semplici passi per avere sempre in ordine e al posto giusto ogni oggetto della nostra casa

Uno dei trucchi per avere una casa ordinata è trovare il posto giusto per ogni oggetto che possediamo. In questo modo, ogni volta che si trova fuori posto, sappiamo esattamente dove rimetterlo e lo facciamo in pochissimo tempo.

Ma come si fa a trovare il posto giusto per ogni oggetto? Ecco 3 semplici passi per farlo.

Eliminare il superfluo con il decluttering

Il primo passo da fare per trovare un posto giusto per ogni oggetto è eliminare quelli di troppo. A volte abbiamo molte scorte o varianti dello stesso prodotto, anche se sappiamo bene che non ci servono. In tal caso, prendiamo coraggio ed eliminiamo quelle che non ci sono utili o che non usiamo mai.

Questa abitudine di eliminare il superfluo si chiama decluttering. In molti la stanno applicando perché semplifica il lavoro ed aiuta a vivere in un ambiente ordinato e sereno. È meglio avere meno cose, ma veramente utili o importanti per noi. Ancora meglio se ci rendono felici.

Trovare un posto facile da raggiungere

Il secondo passo è trovare un posto che sia facile da raggiungere. Pensiamo agli arnesi che teniamo in cantina: quando riusciamo a rimetterli al loro posto? In genere li lasciamo lì per molto tempo prima di avere la forza di riportarli giù in cantina.

Ecco perché è importante trovare un posto facile da raggiungere per ogni oggetto che abbiamo in casa. In questo modo, ci serviranno meno energie per prenderlo e rimetterlo dove dovrebbe stare.

Questo significa anche mettere le cose nella stanza, o nella posizione, in cui le usiamo più spesso. Chi ha mai pensato di tenere un mestolo appeso in bagno? Probabilmente nessuno. Per lo stesso motivo, è importante capire dove usiamo maggiormente ogni oggetto e metterlo il più possibile a portata di mano.

Suddividere per categorie

L’ultimo passo da fare è suddividere ed ordinare gli oggetti per categorie. È più facile trovare, raggiungere e rimettere a posto i prodotti di cancelleria, per esempio, quando si trovano nel medesimo luogo. Lo stesso vale anche per tutti gli altri oggetti, dai documenti ai detersivi, dalle scarpe ai cappotti.

Come teniamo vicini coltelli, forchette e cucchiai, così dovremmo fare anche con tutte le altre cose. Se sono disseminate per tutta la casa, infatti, dobbiamo fare avanti e indietro ogni volta per trovare ciò di cui abbiamo bisogno.

Basterebbero, quindi, questi 3 semplici passi per avere sempre in ordine e al posto giusto ogni oggetto della nostra casa. Ora non resta altro da fare che partire col primo passo.