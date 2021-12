Natale è passato e poche ore ci dividono dalla notte di Capodanno. Molti di noi si troveranno con gli amici per aspettare la mezzanotte e brindare assieme al nuovo anno. C’è chi farà feste movimentate mentre in molti staranno a casa in famiglia per una sera tranquilla.

Quale che sia il tipo di festa che sceglieremo, tutti noi ameremo decorare la casa e la tavola con dei simboli della tradizione che portino fortuna. Oggi vedremo in che modo possiamo creare in pochi minuti alcune splendide decorazioni di Capodanno con dei prodotti di scarto. Infatti, ecco il modo divertente e creativo per riutilizzare le cialde del caffè durante il cenone di Capodanno. Scopriamo come.

L’importante è usare la creatività

Il riciclo può essere un’arte se sappiamo come abbinare i materiali e i colori. Da oggetti che altrimenti butteremmo possiamo ricavare cose nuove da usare, per esempio, per decorare la nostra casa. È possibile abbellire bottiglie e lattine usate, oppure scatole di legno vecchie, sassi, pentole e così via.

Oggi, però, vogliamo parlare di un oggetto che molti di noi possiedono e che può diventare la base per alcune simpatiche decorazioni. Stiamo parlando delle cialde esauste del caffè delle macchinette, quelle in metallo a base rotonda. Solitamente, una volta fatto il caffè, le cialde andrebbero gettate, ma noi possiamo tenerle per realizzare qualcosa di nuovo.

Ecco il modo divertente e creativo per riutilizzare le cialde del caffè durante il cenone di Capodanno

Tutto ciò di cui avremo bisogno sono le cialde esauste, della colla a caldo e dello spray di colore verde e dorato. In alternativa, possiamo usare porporina dorata.

Con le cialde vecchie possiamo realizzare degli splendidi centrotavola con i colori portafortuna per il nuovo anno. Possiamo per esempio creare delle ghirlande su una base di cartone rotondo andando ad incollare le cialde per creare vari livelli.

Dovremo piegare le cialde in modo da creare una forma di foglia ovale che potrà venire incastrata. Ora non ci resta che creare vari livelli per poi spruzzare la tinta per creare un effetto foglie di pungitopo. Ora possiamo decorare con delle palline rosse che assomiglino a delle bacche.

Il nostro centrotavola adesso è pronto, perfetto per essere sistemato al centro della tavola del cenone e abbellire con i suoi colori questo omento conviviale di festa.

