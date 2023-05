Come staresti con gli occhi azzurri o verdi? Come questi 3 Vip, prova le lenti colorate più adatte

Hai sempre voluto gli occhi chiari o ti fanno impazzire quelli scuri? Scopri come questi tre Vip insospettabili usano le lenti colorate in base al colore dei loro capelli.

Tutti, guardandoci allo specchio, abbiamo pensato, almeno una volta nella vita, di voler cambiare qualcosa di noi stessi. C’è chi vorrebbe essere più alto, chi più muscoloso e chi vorrebbe i capelli lisci se li ha ricci, e viceversa. Insomma, non si è mai totalmente soddisfatti del proprio aspetto fisico. Tra tutte queste caratteristiche, però, ce n’è una in particolare che, molti di noi, vorrebbero cambiare. Si tratta del colore degli occhi, tratto fondamentale dal punto di vista dell’immagine.

È tipico, infatti, che chi ha gli occhi scuri li vorrebbe chiari, e viceversa. Si dice, infatti, che gli occhi azzurri o verdi siano più romantici, ma che quelli scuri siano senz’altro più profondi e seducenti. E in questo tranello cadono, spesso, anche i Vip. Alcuni di questi, infatti, hanno ceduto al fascino delle lenti colorate per capire come sarebbero stati con un colore d’occhi diverso. Sono celebrità che non avresti mai pensato potessero indossare le lenti colorate, eppure l’hanno fatto, in base a parametri ben precisi. Nulla è lasciato al caso, ma la scelta riguarda, prima di tutto, i colori di carnagione e capelli. Scopri, quindi, di seguito quale colore d’occhi ti starebbe meglio.

Vuoi sapere come staresti con gli occhi azzurri, verdi o castani? Dipende tutto dal colore dei tuoi capelli

Viviamo nell’era digitale, quella in cui gli influencer dispensano i consigli più disparati su ogni ambito della vita. Eleonora Petrella, ad esempio, esperta di moda e stile, ha già rivelato quali saranno le scarpe più belle e comode della primavera 2023, ma non è tutto.

Victoria Beckham ci suggerisce come rendere le nostre sopracciglia più folte e naturali, per avere uno sguardo più intenso e seducente. A proposito di sguardo, anche i Vip amano giocare col proprio look, spesso cambiando anche il colore dei propri occhi.

Non te lo aspetteresti mai da quest’attrice famosissima

Nessuno lo sospetterebbe, ma alcune voci dicono che gli occhi azzurri di Jennifer Aniston, in realtà, non siano del tutto reali. Secondo i beninformati, infatti, l’attrice americana porterebbe delle lenti a contatto azzurro cielo, sia sul set che fuori. Lo farebbe per l’idea che l’accoppiata capello biondo e occhi azzurri sia assolutamente vincente. A dire il vero, però, anche gli occhi scuri sono perfetti per chi ha i capelli biondi: Diletta Leotta ne è la testimonianza.

Capelli rossi che attirano gli sguardi

Passiamo ad una content creator che ha fatto della sua comicità la propria nota distintiva. Stiamo parlando di Camihawke, al secolo Camilla Boniardi che, oltre ad essere davvero simpaticissima, è anche molto bella. La ragazza, durante i primi anni sui social, ha deciso di mostrarsi con capelli rossi e uno sguardo da cerbiatto, di colore verde. Oggi Camilla ha smesso di indossare le lenti a contatto colorate, rivelando i suoi bellissimi occhi castani. L’occhio castano col capello rosso dona un risultato caldo, terroso, a tratti romantico.

Va detto, però, che il contrasto tra i capelli rossi e l’occhio verde è di grande impatto, come insegna anche Miriam Leone.

Ecco i colori che risaltano coi capelli castani

Vuoi sapere come staresti con gli occhi azzurri e i capelli scuri? Ti basterebbe pensare alla bellezza mozzafiato di Nina Moric, i cui occhi reali sono castani. L’abbinamento tra capello scuro e occhio chiaro è sicuramente di grande impatto, così come notiamo anche su Megan Fox. Nonostante questo, l’occhio scuro abbinato ai capelli scuri è comunque di grande impatto, sicuramente seducente e ammaliante.