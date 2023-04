Scarpe comode e che costano poco, perfette per la primavera 2023? Ecco i 3 modelli più consigliati dalla famosissima influencer Eleonora Petrella

Diciamo addio a stivali e scarponcini: scopriamo quali sono le scarpe più di tendenza in questa stagione per essere all’ultima moda e sentirci sempre bellissime.

Apriamo le porte alla primavera, finalmente! Dopo giorni di maltempo che hanno pervaso l’Italia da Nord a Sud, finalmente sembra arrivato il sole, con belle giornate e temperature miti e piacevoli. Il cambio di temperatura ci porta inevitabilmente a cambiare anche look. Non diciamolo troppo forte, ma forse questo è proprio il momento giusto per mettere definitivamente da parte cappotti e maglioni! Via libera finalmente a giacche più leggere, giubbini di pelle, ma anche trench e soprabiti sottili. È la stagione più bella la primavera, quella in cui possiamo goderci il tempo sereno, senza soffrire il caldo opprimente dell’estate.

Una delle parti più importanti da curare per vivere al meglio la primavera, però, sono le scarpe. Avere le calzature più adatte ad ogni stagione, infatti, è fondamentale per goderci ogni giorno al nostro meglio. Possiamo riporre nell’armadio stivali pesanti o scarpe troppo calde e passare a scarpe più leggere, ma anche sbarazzine e, perché no, di tendenza. È proprio la moda di questa primavera 2023 a svelare quali saranno le calzature più belle e desiderate di questo periodo. Si tratta di 3 modelli assolutamente particolari, versatili e creativi, che potremo utilizzare sia in città ma anche per un bel weekend al mare. Scopriamo insieme quali sono le scarpe più amate dalla moda e dalle influencer.

Scarpe comode e che costano poco, ideali per la primavera? Sono basse e ce ne sono per tutti i gusti

Le influencer ci aiutano, attraverso i loro social, a tenerci aggiornate sulle ultime tendenze in fatto di stile. L’esperta di moda da cui trarremo i migliori consigli quest’oggi è Eleonora Petrella, classe 1991 e appassionata di abbigliamento e bellezza. È proprio sui social che potremo scoprire alcune chicche di stile, che ci aiuteranno a sentirci più belle e ad amare di più il nostro corpo. Ad esempio, non tutti conoscono la crema migliore per far sparire le occhiaie, odiatissime dai più, ma non solo.

Internet è un luogo bellissimo anche perché ci comunica, alla velocità della luce, quali siano le ultime tendenze anche oltre i confini nazionali. Tra tutte le più ammirate, c’è sempre Kate Middleton, che, vestendo il suo colore preferito, è una delle icone di stile più amate (e copiate) di sempre.

Le 3 scarpe che non potranno mancare nel nostro armadio

Al primo posto tra le scarpe più alla moda di questa stagione ci sono sicuramente i sandali gladiator, anche decorati con perle e ricami colorati. Sono praticamente rasoterra e si adattano così bene al piede che sembrerà di non averli neanche addosso. Queste sono scarpe comode e che costano poco e sono adatte sia con dei pantaloni più eleganti che con un vestitino, più casual e informale.

Questo modello non è per tutti

Il secondo modello di scarpa che andrà tantissimo in questa primavera sono gli zoccoli. Quelli classici con il tacco di legno, infatti, richiamano tanto la campagna, ma oggi sono diventati un vero must anche per chi abita in città. Attenzione, però, perché sono difficili da portare e da abbinare, e il rischio di scadere nel cattivo gusto è dietro l’angolo.

Infine, soffermiamoci sull’ultimo modello di scarpa che sta spopolando in queste ore, ovvero l’infradito con para e fascia imbottita. Fatte in ecopelle, coi colori più disparati, queste infradito sono ormai diffusissime, anche se, bisogna ammetterlo, non si distinguono certo per eleganza. Insomma, facciamo attenzione a come abbiniamo queste scarpe, ma godiamoci con spensieratezza la bella stagione appena arrivata.