Pochi comprano questo ortaggio da cucinare in 3 modi facili e veloci proprio nel mese di maggio

Tra gli ortaggi di stagione spicca la catalogna dal gusto amarognolo. Per apprezzarla al meglio si consiglia di cucinarla in questi tre diversi modi che la renderanno davvero deliziosa.

La primavera è arrivata e con il bel tempo le temperature miti e nuovi ortaggi. Tra gli ortaggi di stagione, gli asparagi, che potranno essere cucinati in decine di modi diversi. Ma anche fragole, finocchi e carciofi, oltre alla deliziosa catalogna. Un ortaggio ricco di elementi benefici per la salute che potrà essere consumato in tante preparazioni. Non è una semplice insalata. Il suo sapore forte e amarognolo può non piacere a tutti, ma cucinata in questi tre modi riuscirà a conquistare anche i più scettici.

Pochi comprano questo ortaggio da cucinare in 3 modi

Un primo modo per cucinare la catalogna è farla in padella. Prendere l’ortaggio e, dopo averlo accuratamente lavato, metterlo a scaldare in una padella antiaderente con un filo di olio, sale e pepe. In alternativa ottima una noce di burro, che renderà tutto molto più gustoso.

Oltre a questo, una spolverata di formaggio grattugiato per donare sapore a questo contorno ideale per tutta la famiglia. Una ricetta semplice e veloce da preparare che si potrà abbinare anche ad altri ortaggi.

Gratinata

Oltre a questo, poi, potrà essere cucinata al forno. La catalogna gratinata è, come quella in padella, veloce da cucinare. Bisognerà, però, sbollentare la catalogna in acqua bollente prima di sistemarla in una teglia. Aggiungere del formaggio a scelta, ottima la provola ma anche scamorza o una mozzarella. Aggiungere, poi, del pangrattato e mettere a scaldare in forno per una ventina di minuti a 160 gradi.

Con acciughe

Tra le ricette, poi, è perfetta la catalogna cucinata con le acciughe. Il procedimento è simile al primo illustrato in questo articolo. La differenza starà nel fatto che al posto del formaggio grattugiato aggiungeremo acciughe intere o pasta di acciughe a seconda della preferenza.

Una volta saltata in padella, dopo essere stata lessata in acqua bollente in questo caso, la nostra catalogna con acciughe sarà pronta per essere servita in tavola. Pochi comprano questo ortaggio da cucinare in 3 modi diversi tra loro.