Mangiare tutto senza ingrassare? Ecco come fa Benedetta Parodi sempre magra e in forma anche a 50 anni

Mantenersi in forma non è facile e per farlo molti di noi compiono ogni giorno grandi sacrifici. Sfortunatamente, diete rigide e lunghe sessioni di esercizi in palestra sono l’abitudine di molti di noi per mantenere il proprio peso forma. Per questo motivo oggi ti sveliamo il segreto di un noto volto della TV italiana per essere sempre in splendida forma. Benedetta Parodi ci rivela il suo segreto per una linea davvero invidiabile.

Se chiedete a donne e uomini qual è il loro sogno più grande, ovviamente otterrete risposte molto diverse tra loro. C’è chi sogna il grande amore, un buon lavoro, una bella famiglia e la stabilità economica. Insieme a tutto questo però la maggior parte delle persone vorrebbe poter mangiare tutto ciò che vuole senza mettere su chili. Oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione sulle abitudini di un’amatissima conduttrice televisiva che quest’anno compirà 50 anni, ma ha un fisico scolpito. Stiamo parlando di Benedetta Parodi. Se vuoi scoprire i suoi segreti, continua a leggere l’articolo.

Mangiare tutto senza ingrassare è possibile: scopri subito il segreto della conduttrice di Bake Off Italia per stare in forma

È moglie del giornalista sportivo Fabio Caressa da 24 anni e mamma di ben tre figli. Nonostante le tre gravidanze e un lavoro che la porta sempre ad essere ai fornelli, Benedetta Parodi è sempre snella e tonica. Ma come fa? La donna ha sempre condotto programmi TV di cucina come “I Menù di Benedetta” e “Prontoepostato”, eppure è sempre così incredibilmente in forma. Il suo segreto? Non rinunciare a nulla. Può sembrare strano, ma secondo la conduttrice televisiva la differenza la fanno le porzioni. Pertanto, Benedetta Parodi non si nega mai i suoi cibi preferiti, semplicemente li mangia sempre con moderazione.

Con l’avvicinarsi delle feste più importanti in cui si è soliti esagerare, la donna decide di mangiare meno per almeno due giorni alla settimana. In questi giorni, predilige formaggi magri, tanta verdura e frutta di stagione, limitando le quantità di carne, pesce e carboidrati. È questo il suo modo per prepararsi alle grandi abbuffate. Infine, Benedetta Parodi ama praticare sport: i suoi preferiti sono la corsa e le attività a corpo libero. In questo caso, è importante non esagerare ma essere costanti.

Come organizzare i pasti in modo equilibrato? Ce lo spiega Benedetta Parodi

È possibile mangiare tutto senza ingrassare, basta soltanto fare nostre delle sane abitudini alimentari. Mangiare bene non significa doversi privare dei cibi che amiamo, ma consumarli con moderazione. La donna non fa mai mancare alla sua famiglia piatti ricchi di gusto, ma sempre sani. Non rinuncia a pietanze ricche come il risotto, ma ne limita le porzioni a 70 grammi a persona.

Per favorire il senso di sazietà, la sua tavola è sempre piena di verdure. Per renderle gustose ma sane, ad esempio, le prepara gratinate al forno. Benedetta consiglia di usare spesso il forno perché ci permette di portare in tavola piatti sfiziosi e poco calorici. Creatività e fantasia sono le chiavi per mangiare bene piatti appetitosi senza mai privarsi di qualcosa.