Sopracciglia folte e naturali con il trucco: i consigli di Victoria Beckham e il nuovo trend social

Cerchi un modo per infoltire le sopracciglia con il trucco facendole sembrare naturali? Ecco cosa usa Victoria Beckham e la nuova moda social.

Quando si parla di make up viso, ci si concentra spesso e volentieri sugli ombretti più adatti per esaltare gli occhi o sui rossetti migliori. Senza parlare poi di fondotinta e correttore, gli alleati perfetti per uniformare l’incarnato e nascondere imperfezioni e occhiaie. Tuttavia, proprio con riferimento specifico al trucco occhi, non c’è da preoccuparsi solo di mascara, ombretto, matita o eyeliner. In effetti, anche le sopracciglia concorrono a definire e valorizzare lo sguardo, perciò è molto importante prendersene cura nel modo corretto. Peraltro, come accade per abbigliamento e make up, anche le sopracciglia sono soggette a mode: dalla versione ali di gabbiano a quelle ultra folte.

Ma la vera domanda è: senza stare a seguire i vari trend, c’è una forma perfetta per le sopracciglia? Sostanzialmente non esiste la perfezione, perché è fondamentale che le sopracciglia vengano regolate a seconda della forma del viso. Ad esempio, un viso allungato o rettangolare predilige sopracciglia dalla forma piatta o allungata per addolcire i lineamenti già spigolosi. Viceversa, su un viso già tondo sarebbe meglio che le sopracciglia avessero un andamento più arcuato. Detto questo, non conta solo la forma ma anche l’estetica e spesso ci si chiede come sfoggiare sopracciglia folte e naturali con il trucco. Ancora una volta, è la reginetta di bellezza Victoria Beckham a venire in nostro soccorso con alcuni semplici consigli.

Sorelle, ma non gemelle

L’ex Spice Girl sostiene innanzitutto che le sopracciglia non dovrebbero essere perfettamente uguali, ma semplicemente avere una simmetria naturale. La signora Beckham le preferisce inoltre più folte ed è per questo che ha introdotto nella sua linea di make up un prodotto multi funzione.Si tratta della Baby Blade Microfine Brow Pencil, una matita per sopracciglia con punta finissima per replicare l’aspetto dei peli nell’arcata sopraccigliare.

Il make up è a lunga durata e lo stick che lo contiene è molto maneggevole per consentire un’applicazione ottimale. Esistono poi altre versioni di questo tipo di matita per sopracciglia, che si ordinano comodamente tramite siti quali Douglas, Zalando o Sephora.

Sopracciglia folte e naturali con il trucco? Ecco il metodo che spopola su TikTok

Ma Victoria Beckham non è l’unica a dispensare consigli in materia: anche i social sono ricchi di spunti a tema beauty. In particolare, per quanto riguarda le sopracciglia, c’è un nuovo trick di TikTok che propone di infoltirle e regolarne la forma con l’autoabbronzante. Più facile da applicare rispetto ad un’apposita tinta, anche se non ugualmente duraturo. Basterebbe vaporizzare la mousse autoabbronzante nel tappo e attingerne piccole dosi con un pennellino di precisione non appena diventa liquida. Concentrati quindi sulle aree disomogenee e tieni a portata di mano dei dischetti di cotone e dell’acqua micellare per eliminare le macchie.

Dopo aver tenuto in posa per qualche minuto, poi, ripulisci le sopracciglia con cotone imbevuto di struccante. Ovviamente, prima di provare questa tecnica cerca di verificare la reazione dell’autoabbronzante su una piccola porzione di cute. Inoltre, si tratta di un procedimento sconsigliato a chi ha una carnagione piuttosto chiara con sopracciglia rosse o bionde, perché il contrasto diventa molto evidente