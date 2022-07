Al grande pubblico arriva con la canzone Soldi al Festival di Sanremo del 2019 per poi classificarsi secondo all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv in Israele. Nasce a Milano nel 1992 da padre egiziano e madre sarda. I due poi si separano e il giovane pare soffrire molto l’assenza del padre. Il suo nome d’arte è certamente curioso e pare nasca dall’unione del suo vero cognome Mahmoud e le due parole inglesi my mood (il mio stato d’animo).

Il flop

L’artista duetta nell’ultima edizione sanremese con Blanco e arriva primo in classifica. Adesso il tour in giro per l’Italia. Ma nel frattempo si concede dapprima qualche giorno di relax al mare e dalle foto s’intuisce probabilmente sia in Sardegna. Qui, in acqua lo riconoscono alcune fans che lo raggiungono con tanto di cellulare per chiedergli un selfie. E va di scena il flop di Mahmood, che afferra l’apparecchio e lo fa cadere in mare. Le due ironizzano anche se il desiderio di immortalare il momento con il loro idolo costa la perdita di un cellulare con tanto di contatti, immagini e dati salvati. Una gaffe singolare anche perché forse non era necessario prendesse lui l’apparecchio. Ma certamente l’incidente non è voluto e le due ragazze saggiamente ironizzano.

I problemi di salute

Intanto il tour al momento è in stand by. Il cantautore comunica che ha problemi alla gola e in tanti si chiedono come sta Mahmood e chi è il fidanzato. Rispetto al suo stato di salute, avrebbe un’infiammazione alle corde vocali che sta curando in questi giorni. Il suo appuntamento con i fans slitta al 2 agosto. Le date del 29 e 31 luglio al momento saltano e Mahmood cerca di recuperare in salute.

Come sta Mahmood e chi è il fidanzato mentre è attesa la ripresa del tour

Riguardo alla sua vita privata scopriamo che il suo compagno si chiama Lorenzo Tobia Marcucci, originario di Lucca. Il ragazzo, un pochino più grande del suo lui, è appassionato di moda e lavora in tale settore. Pare che la loro relazione duri da tempo e spesso vengono visti insieme e anche di recente e in sintonia in quel di Milano.

