Milano e l’hinterland sono luoghi dove spesso la calura estiva si avverte maggiormente. Non solo l’umidità ma anche l’inquinamento concorre a rendere maggiormente insopportabile l’afa. Nostro malgrado, si è costretti a passare da un locale con aria condizionata all’altro. Per trovare refrigerio durante i weekend ci si può recare in uno degli innumerevoli borghi sul Lago Maggiore con le loro splendide spiagge. In alternativa possiamo concederci due giornate in queste celebri isole svizzere.

Scappare dal caldo della città in queste isole vicino a Milano

Nel cuore del Paese del cioccolato, troviamo delle Isole quasi tropicali.

Ebbene non è un ossimoro accostare la parola Svizzera ed Isole. Il Paese alpino per eccellenza è bagnato dalle acque del Lago Maggiore ed ha anche delle vere isole: le Isole di Brissago. La più piccola però non è accessibile se non ai tecnici.

Il Giardino botanico

Queste isole svizzere ospitano uno splendido giardino botanico con oltre 2000 varietà di piante. Il Giardino in particolare sorge sull’isola di San Pancrazio, la più grande. L’isola durante la bella stagione è aperta al pubblico e costantemente collegata tramite traghetto. In effetti visitando il Giardino Botanico del Canton Ticino, non sembrerebbe di essere in un Paese alpino grazie al fascino delle piante tropicali, australiane e africane. Potremo trovare degli esemplari di copihue, il fiore simbolo del Cile con il suo vivace colore fucsia-rossiccio che caratterizza le corolle. L’Orangerie ospita una moltitudine di piante tropicale persino molto profumate.

Proprio il profumo riesce a solleticare l’olfatto di ognuno di noi, tant’è che sono previsti tour per ipovedenti.

Il microclima

Per fuggire durante i weekend afosi di città le Isole di Brissago sono eccezionali. Il clima è ventilato e si può godere di una frescura donata dalle Alpi del Locarnese. Forse proprio queste miti temperature conquistarono anche gli antichi proprietari dell’Isola, come Antoinette de Saint Léger. La baronessa legò la propria esistenza a queste isole, dando origine al Giardino Botanico dopo che il marito l’abbandonò.

La proposta bimbi

Per far divertire i più piccoli, non c’è niente di meglio che una caccia al tesoro. Per tenere viva l’attenzione dei bambini è stata sviluppata una mappa con piccoli tesori da ricercare all’interno del Giardino Botanico.

Come si raggiungono le isole

Le isole sono collegate con battello. Si possono raggiungere in circa un quarto d’ora di viaggio da Ascona. Si può partire anche da Locarno ma il tragitto sarà un po’ più lungo.

Quando l’aria di Milano diventa insopportabile allora scappare dal caldo della città in queste isole svizzere.

Lettura consigliata

Sembra un borgo sul mare ma è l’acqua dolce a lambire la magnifica spiaggia di questo pittoresco paesino sul Lago Maggiore dove soggiornò il Manzoni