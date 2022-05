Non ce ne vogliano ma vederli in gonna una volta l’uno poi l’altro comporta uno sforzo notevole in termini di accoglienza. Possiamo intuire il motivo che rispettiamo in pieno, perché ogni persona va accolta e rispettata nella sua singolarità e unicità. Però il gonnellino, considerando il lato prettamente ed unicamente estetico, ci pare togliere quell’eleganza quasi istituzionale propria di una competizione di spessore come l’Eurovision. Ma, come detto, è solo una questione di gusto e i due certamente rispetteranno la libertà d’opinione. Che, in questa sede, si esprime solo sul lato estetico.

L’Italia al centro

Intanto, nonostante la solidarietà per l’Ucraina, tifiamo per loro perché sosteniamo l’Italia. Mahmood e Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo con la canzone «Brividi», competono all’Eurovision song contest e molti li sostengono. Il testo parla di amore nel senso più ampio del termine. Cioè inteso anche come «tipo di amore altro, libero». E lo spiegano Mahmood e Blanco da Torino a quanti dall’Estero chiedono maggiori informazioni sul testo.

Mahmood e Blanco da Torino cercano di conquistare il Mondo, ottimi gli ascolti della prima di RaiUno

Non era semplice sfondare in prima serata su Rai Uno con una kermesse che viene trasmessa dall’Italia ma presenta pur sempre canzoni straniere. Ignote ai più. Per giunta la presentazione del trio Pausini, Cattelan e Mika è doppiata dall’inglese all’italiano. Ma è andata bene perché con grande probabilità c’è un gran bisogno di leggerezza. La prima semifinale che non ha avuto italiani in gara ha incassato una media superiore ai 5milioni di telespettatori per il 27% di share circa. Poco male. Attesissima la finale di sabato ma anche per la serata di oggi c’è molta attesa. Infatti si esibirà tra gli altri Achille Lauro mentre Mahmood e Blanco, che unitamente alla band ucraina, sono tra i favoriti, canteranno sabato 14 maggio.

