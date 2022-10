Fortuna e ricchezza dal 10 ottobre per 3 segni grazie alla Luna piena in Ariete

Sta per iniziare una nuova settimana di questo mese d’ottobre incredibilmente ricco di eventi astrologici. Proprio oggi potremo assistere alla Luna piena che transita dal segno dei Pesci a quello dell’Ariete e questo fenomeno potrà portare diversi cambiamenti. Questa situazione ci fa riflettere su ciò che desideriamo davvero e ci mette nella condizione di prendere buone decisioni. Insomma, per alcuni fortunati segni zodiacali questa settimana sarà quella giusta per passare dalle parole ai fatti senza rimuginare troppo. Tutti i segni zodiacali saranno coinvolti da questo transito, ma saranno 3 quelli che potranno godere di una settimana a dir poco fantastica.

Fortuna e ricchezza dal 10 ottobre ma anche emozioni in amore

Partiamo dal segno zodiacale della Bilancia. I nati sotto questo segno d’aria hanno finalmente capito che cosa vogliono veramente. Questa consapevolezza, anche grazie alla Luna piena, renderà più semplice dare una svolta alla propria vita. Chi vive una relazione di lunga data potrebbe decidersi a fare una proposta di matrimonio o una convivenza. I Bilancia sentono il bisogno del cambiamento e questo è il momento giusto per agire. Proprio in questi giorni potrebbe arrivare un’ottima opportunità per fare carriera. Soltanto i più audaci riusciranno ad ottenere buoni risultati e occorrerà mantenere lucidità e concentrazione.

Scorpione

La Luna piena nel segno dell’Ariete invita gli Scorpione ad agire e a considerare nuovi accordi e collaborazioni. Coloro che fino ad ora si sono sentiti insoddisfatti vogliono cambiare la propria condizione. Questa settimana aiuterà i guadagni che potranno crescere anche grazie a una buona intuizione. In amore sono favorite le relazioni nate di recente. Sono in arrivo grandi emozioni e la voglia di fare nuove esperienze in coppia cresce sempre di più. Anche la salute è in miglioramento. Dedicare del tempo a un po’ di attività fisica o a un hobby all’aria aperta potrebbe aiutare anche l’umore.

Pesci

Sono in arrivo fortuna e ricchezza dal 10 ottobre anche per il segno dei Pesci che potranno vivere giorni pieni di emozioni. Questo è il momento migliore per focalizzare l’attenzione sui propri desideri, perché la Luna piena in Ariete favorisce le aspirazioni. Chi fa un lavoro che ama sente finalmente di essere al posto giusto nel momento giusto, anche se i guadagni sono stati inferiori alle aspettative. Per fortuna, questa situazione sta cambiando e un colpo di fortuna potrebbe sorprendere i nati sotto il segno dei Pesci. Questa settimana il partner potrebbe chiedere più attenzioni e concedersi una piccola fuga romantica potrebbe essere una buona idea. Ottimi incontri per i single soprattutto con i nati sotto i segni di fuoco.

Lettura consigliata

I segni zodiacali compatibili con Ariete, Leone e Sagittario e come conquistarli