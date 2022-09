Ogni tanto è giusto che anche i più piccoli si tolgano qualche sfizio. Solitamente si cerca di non far mangiare ai bambini il cosiddetto “cibo spazzatura” per abituarli ad una sana alimentazione. Ma per rendere piacevole una dieta è necessario anche concedersi uno sgarro. Prima di andare a scuola è essenziale fare colazione per restare attivi il resto della giornata. Oggi vedremo alcune ricette gustose per creare dei biscotti adatti alla colazione.

Una delle prime tipologie di biscotti che andremo a preparare è abbastanza semplice.

Ingredienti per biscotti da inzuppare nel latte

250 g di farina 00;

100 g di zucchero;

40 ml di olio di semi (a piacere);

30 ml di latte parzialmente scremato o senza lattosio;

1 uovo;

½ bustina di lievito;

vanillina un cucchiaino.

Biscotti fatti in casa al cioccolato e non da inzuppare nel latte per i bambini

Preparare questi biscotti è davvero facile e veloce. Mettiamo in una ciotola la farina, vanillina, zucchero e lievito e con un cucchiaio di legno mescoliamo. Facciamo un buco al centro, dove andremo a mettere l’uovo, latte e l’olio. Impastiamo con le mani fino a quando non otteniamo un composto liscio ed omogeneo. Se si vuole rendere l’impasto più profumato si può aggiungere la scorza di limone. Diamo la forma che più preferiamo ai biscotti ed inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti.

Biscotti alla nutella

Si sa quanto i bambini escano pazzi per il cioccolato, quindi senza dubbio si può conquistare il loro cuore con un bel biscotto cioccolatoso a prima mattina. In questa ricetta ci serviranno:

150 g di farina;

40 g di farina di mandorle;

75 g di zucchero;

80 g di burro;

1 uovo;

1 cucchiaino di lievito (per dolci);

100 g di nutella.

In un piattino mescoliamo le due farine insieme allo zucchero e lievito. Aggiungiamo il burro, ammorbidito precedentemente, tagliamo a tocchetti insieme all’uovo. Mescoliamo con le mani fino a quando non si ottiene un panetto morbido. Andiamo ad infarinare il piano di lavoro e con un mattarello stendiamo l’impasto. Con delle formine rotonde diamo la forma ai biscotti. E con una formina, sempre rotonda, più piccola formiamo il buco al centro alla metà dei biscotti.

Come farcire i dolcetti

A questo punto possiamo infornare a 180 gradi per circa 10 minuti. Li lasciamo raffreddare e andremo poi ad aggiungere la nutella e chiudiamo il biscotto con l’altra metà. Questa potrebbe essere un’ottima idea colazione. In realtà possiamo farcire i biscotti in tanti altri modi. Con la marmellata oppure un’ottima crema fondente. Tutto questo abbinato ad una tazza di latte o uno yogurt con cereali.

Biscotti fatti in casa al cioccolato, buoni e gustosi e facili da fare.

