Un dolce tipico francese veloce e gustoso da preparare con frutta di stagione

Nonostante l’infinta galassia di dolci e dessert a nostra disposizione, spesso ci riduciamo a preparare in casa sempre le solite crostate, o i soliti plumcake, ciambelloni e così via. Questo, alla lunga, potrebbe diventare stancante non solo per chi dovrà assaggiarli, ma anche per noi stessi, perché non saremo stimolati da nuove creazioni.

Per riaccendere questa fiamma, in questo articolo, vedremo come mettere in pratica la ricetta di un dolce tipico francese veloce e gustoso. Stiamo parlando della galette, un dessert simile alla crêpe, ma per certi aspetti molto diverso. Infatti, come vedremo, gli ingredienti non sono del tutto gli stessi e anche la modalità di preparazione, e la cottura, cambiano.

Vediamo tutti gli ingredienti necessari per questa ricetta

Per realizzare la base della nostra galette avremo bisogno di:

200 g di farina integrale, o quella 00;

100 g di burro freddo, appena estratto dal freezer;

50 ml di acqua ghiacciata;

un pizzico di sale.

Mentre, per quanto riguarda il ripieno, ci serviranno:

4 mele, o qualsiasi altro tipo di frutta di stagione;

3 cucchiai di zucchero di canna;

un cucchiaio di farina;

un cucchiaino di cannella;

succo di mezzo limone.

Infine, per completare il dolce sono necessari anche:

un tuorlo d’uovo;

un cucchiaio di latte;

zucchero di canna.

Un dolce tipico francese veloce e gustoso che sorprenderà anche l’ospite più esigente

Per prima cosa, tagliamo le nostre mele a fette sottili e versiamole all’interno di una ciotola. Dopo di che uniamo lo zucchero di canna, la farina, il succo di limone e la cannella, e lasciamo riposare in frigorifero per almeno 15 minuti. Nel frattempo, possiamo preparare la base della galette.

Procuriamoci un’altra ciotola e, questa volta, versiamo al suo interno la farina integrale, il sale e il burro freddo. Con le mani, o con l’aiuto di una planetaria, iniziamo a schiacciare il burro mescolandolo con la farina, fino ad ottenere un composto ben omogeneo. A questo punto, aggiungiamo anche l’acqua ghiacciata ed iniziamo ad impastare per qualche minuto. Una volta ottenuto un panetto compatto, adagiamolo su un piano di lavoro infarinato e stendiamolo con un mattarello. Lo spessore dovrà essere di circa 3 mm.

Ora, non ci resta che recuperare le nostre mele e versarle al centro del disco di pasta. Dopo di che, richiudiamo le estremità verso il centro e spennelliamole con il tuorlo, precedentemente sbattuto. Infine, spolveriamo un po’ di zucchero di canna ed inforniamo a 180 gradi, a forno statico, per 45 minuti. Una volta pronto, possiamo finalmente servirlo ai nostri ospiti con della panna montata, o aggiungendo sulla superficie un po’ di miele.

Lettura consigliata

Una brioche soffice e golosa da fare in casa e senza utilizzare l’impastatrice