Si sa che il giusto taglio di capelli può valorizzare la forma del viso, regalandoci subito lineamenti più definiti. Ma non c’è per forza bisogno di andare sempre dal parrucchiere: anche con un semplice cambio di acconciatura si può ottenere un ottimo risultato. Ecco, dunque, come adattare l’acconciatura più trendy dell’estate 2022 per valorizzare i propri tratti.

Il ritorno della più classica delle acconciature che scolpisce il viso

La mania degli anni ’90 non ha contagiato solo abiti e make up. Anche tagli, tinte per capelli e acconciature per l’estate 2022 riprendono la moda di fine millennio: per esempio le mini treccine che incorniciano il volto o la piega “hair flip” che impazza fra le star. Insomma, per chi ama sbizzarrirsi con pettini e piastre c’è sicuramente da divertirsi! Ma per fortuna arrivano ottime notizie anche per le più negate: l’acconciatura più trendy dell’estate 2022 è classica, pratica e semplice da realizzare. Ariana Grande ne ha fatto il suo tratto distintivo da anni, ma ora la sfoggiano tutte, da Hailey Bieber a Jennifer Lopez. Di cosa stiamo parlando?

Si tratta ovviamente dell’iconica coda di cavallo anni ’90, nota anche come “Barbie ponytail”, proprio perché ispirata alla celebre bambola. Per creare questo look il segreto è realizzare una coda molto tirata, senza ciocche fuori posto. Ci si può anche aiutare con il gel per ottenere un elegante effetto lucido e bagnato. Infine, il tocco magico è piegare le punte dei capelli all’insù, con l’aiuto della piastra. Il bello è che questa acconciatura è in grado di scolpire i lineamenti e regalarci un viso più giovane e snello. Ma attenzione: bisogna adattarla alla forma del volto.

Come snellire facilmente il viso e valorizzarne i tratti senza tagli drastici con l’acconciatura per capelli più trendy dell’estate 2022

Per assicurarci che la Barbie ponytail ci valorizzi, dobbiamo scegliere fra coda altissima o bassa. Infatti, questo dettaglio può fare tutta la differenza fra un’acconciatura dall’effetto ringiovanente e una che invece ci spegne. Fortunatamente esiste un semplice trucco per trovare la soluzione più adatta al proprio viso: bisogna guardarsi allo specchio di profilo, prestando attenzione alla fronte e al mento. Quando il mento è sporgente rispetto alla fronte, la parte bassa del viso predomina. In questo caso è meglio scegliere una coda di cavallo altissima, in modo da controbilanciare il mento. La coda alta valorizzerà anche il collo, facendolo sembrare più snello ed elegante.

Al contrario, se la fronte sporge rispetto al mento, significa che la parte alta del viso è dominante. In questo caso è meglio scegliere una coda più bassa. Ecco svelato come snellire facilmente il viso e valorizzarne i tratti e la propria bellezza naturale con un semplice trucchetto.

