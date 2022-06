Dopo una lunga giornata di lavoro la maggior parte di noi si rilassa dopo cena davanti alla TV. Questa abitudine potrebbe essere molto pericolosa per il nostro cuore secondo una recente ricerca dell’università di Cambridge. Infatti stare davanti alla TV oltre un certo numero di ore potrebbe aumentare in maniera rilevante il rischio di malattie coronariche. Il rischio di malattie al cuore sale per chi sta oltre un certo lasso di tempo davanti al piccolo schermo.

Le patologie del cuore sono tra le più diffuse nella popolazione. Colesterolo e trigliceridi sono i maggiori nemici di quest’organo. Adottare abitudini sane e salutari è senza dubbio un modo efficace per allontanare il rischio di cardiopatologie. L’alimentazione è uno dei campi che può fare molto per prevenire le malattie cardiovascolari. Ci sono cibi che non dovrebbero mai mancare in uno dei pasti principali. Questi alimenti sono alleati del cuore e potrebbero aiutare a tenere lontani colesterolo e trigliceridi. Ma l’alimentazione è solo una componente di uno stile di vita sano che una persona dovrebbe adottare per ridurre il rischio di problemi al cuore.

Per molti sarà un colpo sapere che guardare la TV potrebbe danneggiare la salute e aumentare i rischi per il cuore

Sta facendo scalpore una recente indagine dell’università di Cambridge in collaborazione con quella di Hong Kong. Questa ricerca ha studiato gli effetti delle ore trascorse alla TV rispetto al rischio di malattie coronariche. Le conclusioni della ricerca sono abbastanza sorprendenti.

La ricerca ha preso in considerazione più di mezzo milione di individui che sono stati seguiti per circa 12 anni. I fattori incrociati e presi in considerazione per ciascuna persona sono numerosi. Secondo questo studio, pubblicato anche su BCM Medicine, trascorrere un’ora al giorno alla TV potrebbe non avere grosse conseguenze per il cuore. Chi quotidianamente guarda la televisione per non più d’un’ora, potrebbe ridurre del 16% il rischio di malattie coronariche.

Ma se la media delle ore in poltrona a guardare la televisione sale, aumentano in conseguenza anche i rischi di cardiopatologie. Per i ricercatori universitari, chi guardava la televisione per più di 4 ore al giorno avrebbe dimostrato un maggior rischio di malattie al cuore. Chi stava davanti al piccolo schermo per un periodo tra 2 e 3 ore aveva un 6% in meno di probabilità di ammalarsi. Mentre chi stava meno di un’ora al giorno a guardare la TV aveva un 16% in meno di probabilità di ammalarsi.

La differenza

Un aspetto importante di questa indagine è l’analisi del tempo trascorso davanti alla TV e davanti allo schermo di un computer. A differenza di quello che si può pensare passare 4 ore davanti al PC non aumenterebbe sensibilmente il rischio di patologia al cuore. Apparentemente questo potrebbe sembrare una contraddizione ma i medici hanno la spiegazione.

Per molti sarà un colpo sapere che guardare la TV dopo cena potrebbe essere molto più dannoso per la salute. Infatti questo è il momento in cui si digerisce il pasto probabilmente più calorico di tutta la giornata. Ed è proprio questo pasto che fa alzare il glucosio e il colesterolo nel sangue. Non solo, molti hanno anche la pessima abitudine di spizzicare qualcosa mentre guardano i programmi. Questi comportamenti non avvengono davanti al computer. Ed in genere la maggior parte delle persone passa molto tempo davanti allo schermo del pc al mattino o al pomeriggio durante il lavoro.

