Dormi male la notte e al mattino ti senti stanco? Queste 3 tisane rilassanti saranno la tua svolta

Le tue notti sono agitate perché soffri di insonnia? Per fortuna esistono 3 tisane rilassanti con estratti naturali che ti aiuteranno a sentirti meglio.

Dormire almeno 7/8 ore tutte le notti è fondamentale per stare bene. Lo dicono diversi studi, che dimostrano quali sono gli effetti reali che produce il riposo sul nostro organismo. Spesso, presi dalla frenesia delle giornate, non diamo la giusta importanza al sonno, e sbagliamo. Dormire bene, infatti, dà tantissimi benefici a corpo e mente. Migliora la nostra concentrazione e la memoria, mantiene bella e giovane la nostra pelle e, addirittura, avrebbe ricadute dirette sul peso corporeo. Il poco sonno, infatti, farebbe scendere i livelli di ormoni della sazietà, facendo aumentare quelli dell’appetito. E questo, logicamente, ci porterebbe ad accumulare più grassi.

Insomma, dormire non è solo un’attività piacevole, ma anche molto utile per stare bene. Come deve fare, allora, ci ha un sonno disturbato durante la notte? La risposta potrebbe essere più facile di quel che si pensa. La soluzione ai nostri problemi (o comunque un aiuto) potrebbe essere contenuta all’interno di una tazza. Esistono, infatti, diverse tisane rilassanti che, grazie ai loro estratti naturali, ci aiuterebbero ad allontanare ansia e agitazione e a stare meglio. Di seguito citeremo le 3 più buone, anche di sapore.

Dormi male la notte e ti senti stanco al risveglio? Preparati subito un infuso naturale che riduce stress e agitazione

Ci sono diverse azioni quotidiane che possono aiutarci a vivere una vita più rilassata. Possiamo leggere i migliori libri consigliati dagli esperti, per distogliere il pensiero dalle questioni che ci creano tensione. Oppure potremmo sperimentare la tecnica orientale più in voga al momento, che promette di ridurre l’ansia in 3 minuti.

Una delle azioni più immediate che potremmo mettere in atto, però, è prepararci una buona tisana calda e rilassante direttamente a casa. Ma quale scegliere?

Ecco cosa comprare al supermercato

La prima tisana che gli esperti consigliano a chi soffre di insonnia è quella alla passiflora. Grazie ai flavonoidi in essa contenuta, la passiflora avrebbe un effetto profondamente calmante e rilassante.

Si tratta di una pianta rampicante con fiori molto particolari e che virano sui toni del giallo e del lilla. È una delle piante più utili in questo senso, grazie ai suoi effetti sedativi, che riuscirebbe a ridurre l’ansia e l’agitazione, in maniera naturale.

Questa tisana che farebbe bene anche al cuore

La seconda tisana consigliatissima per chi è sempre nervoso e agitato è quella al rooibos. Questa tisana contiene anche la quercetina, un flavonoide che agisce come antiossidante. Per questo motivo, inciderebbe positivamente anche sulla salute del cuore.

Oltre a questo, la tisana al rooibos è naturalmente priva di caffeina, il che la rende perfetta anche per conciliare la calma e la tranquillità. Ricordiamo, infine, che la bevanda al rooibos è anche nota come “tè rosso”, per il colore vivace tendente al rosso che la contraddistingue.

Farebbe bene anche contro la tachicardia

Dormi male la notte? Una buona tisana al miglio potrebbe essere la terza opzione possibile per migliorare il tuo problema. Questo infuso, secondo alcune ricerche, avrebbe un’ottima azione rilassante anche contro ansia, agitazione e tachicardia. Una buona tazza di questa bevanda, quindi, potrebbe conciliare naturalmente il nostro relax e farci passare finalmente una notte di meritato riposo.