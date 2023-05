Come cucinare gli asparagi in modo semplice: segui la ricetta che i vip torinesi conoscono bene

Come cucinare gli asparagi in modo semplice-proiezionidiborsa.it

Cerchi il modo più semplice di preparare gli asparagi in modo da non rovinarli e mantenerne il gusto? Preparali alla piemontese secondo la ricetta tradizionale ben conosciuta dai vip nati e cresciuti a Torino.

Gli asparagi sono verdure di stagione rinomate e dal sapore delicato, che a tavola deve essere esaltato al meglio. Vuoi capire come poterli cucinare nel modo migliore e più facile, che ti aiuti a far risaltare il loro gusto? In questo caso, puoi ispiranti a una ricetta tipica della tradizione regionale italiana, nello specifico quella del Piemonte. Territorio da cui provengono noti e amati volti televisivi come Massimo Giletti, Alba Parietti e Maria Teresa Ruta. Nessun torinese doc, vip o meno, può aver mancato almeno una volta nella vita di aver assaggiato i deliziosi asparagi alla piemontese. Un piatto gustoso, che si prepara in poco tempo e con pochi e semplici ingredienti.

Come cucinare gli asparagi: falli alla piemontese

La ricetta per preparare gli asparagi alla piemontese è essenzialmente semplice. Si tratta, infatti, di reperire pochi ingredienti non elaborati ma molto conosciuti e ampiamente sfruttati tra i fornelli. Gli ortaggi andranno lessati in acqua bollente e salata, con l’aggiunta di un pizzico di zucchero. La particolarità sarà poi quella di adagiarli su un piatto precedentemente scaldato e di affiancarli a una salsa di accompagnamento. Scopri dunque gli ingredienti e il procedimento per cucinare gli asparagi alla piemontese.

Ingredienti e preparazione

Per preparare gli asparagi alla piemontese avrai bisogno di 1kg degli ortaggi e di sale e zucchero quanto basta. Per la preparazione della salsa di accompagnamento ti serviranno 3 uova, 1 limone, 250 ml di vino bianco, 40 g di burro e nuovamente sale e zucchero quanto basta.

Dovrai prendere gli asparagi, pulirli per bene, metterli in una padella con acqua e zucchero e cuocerli per almeno una ventina di minuti. Dopodiché dovrai scolarli e riporli su un piatto che sia caldo. Ora dovrai preparare la salsa sbattendo i tuorli delle uova con lo zucchero in un pentolino. Che dovrà essere scaldato a bagnomaria sul fuoco. Dovrai mescolare con un cucchiaio e aggiungere il vino bianco, un pizzico di sale e il succo del limone. In ultimo aggiungerai il burro spezzettato. Dovrai mescolare e addensare la salsa, quindi spegnerai il fuoco e la verserai in una salsiera. Potrai quindi servirla per accompagnare il piatto caldo con gli ortaggi. Ecco, dunque, come cucinare gli asparagi con semplice perfezione.