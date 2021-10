Aprire il guardaroba, scegliere l’outfit perfetto e ritrovarsi, dopo soli 5 minuti, semplicemente impeccabili e pronti per uscire. Un sogno ad occhi aperti per tantissime donne ma anche molti uomini che, quotidianamente, devono fare i conti con l’eterna indecisione su cosa mettere.

Chi non vorrebbe entrare nell’armadio con il pigiama e uscire con il look migliore della giornata? Con i ritmi frenetici della società moderna, poi, il tempo per pensare all’outfit ideale è sempre meno.

Per questo motivo sono sempre di più le giovanissime ma anche le donne più adulte a ricorrere a piccoli stratagemmi per apparire perfette nel più breve tempo possibile.

Come sentirsi subito bellissime e vestirsi bene con 1 solo trucchetto perfetto anche per le over 50

Conoscere qualche piccolo segreto o consiglio di moda aiuta moltissimo nella scelta dei capi giusti per valorizzare subito ogni tipo di fisico, senza sprecare tempo prezioso.

Ad esempio, non tutte lo sanno ma con questi pantaloni amatissimi e 3 abbinamenti favolosi possiamo sfoggiare un look da urlo in poche mosse.

Per chi segue le ultime tendenze, ecco anche questi jeans che sono di gran moda quest’inverno e stanno benissimo anche a chi non è più giovanissima.

Durante la scelta dei capi da indossare, però, attenzione a non cadere negli errori di moda del passato. Queste 3 regole di moda seguite da tante donne, ad esempio, in realtà invecchiano terribilmente ma sono ancora in poche a saperlo.

Per spazzare via ogni dubbio e perplessità sulla moda attuale, di seguito cercheremo di capire come sentirsi subito bellissime e vestirsi bene con 1 solo trucchetto perfetto anche per le over 50.

Un consiglio di stile da ricordare

Mai sentito parlare del fenomeno del mix and match? Questa tendenza di mischiare e mescolare insieme stili diversi nello stesso outfit è tornata in auge qualche anno fa e non ha mai più abbandonato il mondo della moda.

Dunque, anche per quest’autunno e inverno 2021 e 2022, si può giocare con fantasie e materiali per creare un look strepitoso ma senza spendere una fortuna in capi d’abbigliamento che poi non vengono utilizzati.

Il mix and match è ideale non solo per le giovanissime ma anche per le over 50 e 60.

Basta accostare capi che possono risaltare subito la nostra figura. Da non farsi mancare mai i capi cosiddetti “basic”, come il classico pantalone nero che tutte abbiamo nell’armadio e che sfoggiamo a qualsiasi età. Oppure, una semplicissima t-shirt a tinta unita o una camicetta romantica.

A questi elementi va aggiunto un capo di punta. Ovvero, un capo con tinte o tagli particolari che arricchisce l’outfit, facendolo sembrare immediatamente più ricercato.

Tutte le donne, anche quelle più adulte, possono optare per stoffe leggermente metallizzate, oppure l’utilizzo di velluti o ad accessori più vistosi e originali.

Infine, impreziosire il tutto con gioielli, sciarpe, foulard. Ottime anche cinture, scarpe, borse di qualità e tutti gli accessori che possano regalare un tocco di glamour in più. Attenzione, però, a non eccedere. In questo modo, tutta la figura apparirà più grintosa e giovanile in un attimo.