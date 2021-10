Vestirsi in pochi minuti ed apparire subito impeccabili è il sogno di tutti.

Inutile negarlo, anche coloro che non sono amanti della moda e non seguono le tendenze sono costretti, prima o poi, a fare i conti con il famoso “dress code”, ovvero il complesso di regole che stabilisce quando e in quali luoghi l’abbigliamento utilizzato si può definire appropriato.

A 50 anni, così come a 20, la moda propone diversi capi d’abbigliamento che vengono considerati come passe-partout e che sono tornati prepotentemente di moda anche per quest’autunno-inverno.

Stiamo parlando, ad esempio, di queste scarpe senza tacco di tendenza in questo periodo e che stanno benissimo anche dopo i 50 anni.

In pochi sanno che bastano questi pantaloni e 3 abbinamenti per essere sempre impeccabili anche a 50 anni.

Inoltre, meglio fare attenzione a questi consigli per capire come portare i capelli a 50 e 60 anni per apparire subito più giovani e impeccabili.

Incredibile ma vero, queste 3 regole di moda seguite da tante donne in realtà invecchiano terribilmente

Tra la marea di trucchetti, consigli e idee furbe per vestirsi al meglio, ci sono anche diversi suggerimenti amatissimi in passato, ma che oggi non sono più accettati dal fashion system.

Nel 2021 sono state sdoganate alcune abitudini diventate, negli anni scorsi, un must per tutte le donne over 50.

Di seguito, infatti, cercheremo di capire perché sembra incredibile ma vero, queste 3 regole di moda seguite da tante donne in realtà invecchiano terribilmente.

Arrivata alla soglia dei 50 anni, sono molte le donne che si sentono il “dovere” di vestirsi in maniera più conforme a quelle che erano, finora, le regole della moda riferite all’età della menopausa.

Abitudini da dimenticare

Attenzione, ad esempio, all’abuso del colore nero. Elegante e raffinato, il nero, però, non deve diventare un’abitudine nel guardaroba delle over 50. Questo colore cambia il suo effetto sulla pelle matura ma non tutte lo sanno. La nuance scura potrebbe apparire troppo aggressiva per la pelle di una donna che ha superato gli anta. Per questo motivo, l’effetto finale potrebbe non essere quello sperato e il nostro aspetto potrebbe apparire subito più invecchiato e spento.

Meglio optare per colori come il blu scuro, il bordeaux scuro, oppure un bel grigio antracite.

Indossare tutti i giorni il famoso completo composto da orecchini e collana della stessa linea non è sempre la scelta giusta per sembrare più giovane. Anzi, per molti stilisti ed esperti di moda moderni, puntare su questo tipo di classicità farebbe sembrare più vecchi di 10 anni. Meglio scegliere un solo accessorio vistoso e prezioso.

Infine, attenzione alle stampe. Molte delle 50enni o delle 60enni di una volta amavano indossare fantasie a fiori molto ampi e dai colori sgargianti. Questi capi sono banditi nelle tendenze del terzo Millennio. Oggigiorno, le donne vogliono esprimere forza, serietà, femminilità e dolcezza allo stesso tempo. Dunque, meglio non appesantire la figura con fantasie che ricordano i vecchi grembiuli da cucina delle nonne.

Per valorizzare la silhouette meglio scegliere fantasie e stampe contemporanee e raffinate.