Vestirsi bene anche dopo aver soffiato le fatidiche 50 candeline non è certo un miraggio, al giorno d’oggi.

Con i capi giusti e qualche piccolo accorgimento, anche la donne meno amanti del fashion system potranno valorizzare la propria fisicità.

Per sembrare più giovani e belle, dunque, non servono miracoli ma poche e semplici regole per mettere in luce i punti forti e nascondere gli eventuali difetti del nostro corpo.

Dimentichiamoci, poi, della bilancia. Quando parliamo di moda e di eleganza non abbiamo bisogno di contare i centimetri del nostro punto vita. Ciò che conta, invece, è acquisire una consapevolezza maggiore delle proprie forme.

Qualche consiglio di stile

Il bello della moda è proprio questo: chiunque può sfoggiare un look strepitoso, esprimendo gusto e personalità.

Molto spesso, però, alla soglia dei 50 anni si preferisce indossare quei due, tre capi a cui siamo più affezionati e con i quali ci sentiamo maggiormente a nostro agio.

Una scelta, questa, che non è molto condivisa dai consulenti d’immagine che, invece, suggeriscono di osare con i tessuti e di giocare con nuove texture.

Ad esempio, ecco un altro paio di pantaloni amatissimi che grazie a questi 4 trucchetti valorizzano il fisico alla perfezione. Ideali anche per chi ha superato gli “anta”.

Con il passare del tempo, anche i piedi sembrano non volerne sapere più niente di tacchi vertiginosi e poco comodi. Questo, però, non significa dover rinunciare a calzature belle o di tendenza. Ecco, infatti, le scarpe senza tacchi da non perdere per quest’autunno-inverno 2021 e 2022.

Insomma le combinazioni per un look favoloso sono tantissime e adatte a tutti i gusti e a tutte le tasche.

Numerosissimi sono i capi d’abbigliamento in voga ultimamente e non tutti sanno che bastano questi pantaloni e 3 abbinamenti per essere sempre impeccabili anche a 50 anni.

Ma prima di scoprire di cosa stiamo parlando, ecco anche un piccolo consiglio veloce su come portare i capelli a 50 e 60 anni per apparire subito più giovani.

Bastano questi pantaloni e 3 abbinamenti per essere sempre impeccabili anche a 50 anni

Belli e versatili, i pantaloni in pelle o similpelle sono tornati prepotentemente di moda per questa stagione autunnale.

Attenzione, però, perché questo capo d’abbigliamento, a differenza di quello che possa sembrare, sta benissimo anche alle over 50.

La prima regola per indossarli e apparire subito più giovane è quella di puntare tutto sulla parte alta dell’outfit.

Si consiglia di abbinare questi pantaloni, ad esempio, ad un cardigan lungo in tweed oppure in tessuti più caldi e da una classica t-shirt bianca. In questo modo si potrà “svecchiare” subito il look in pochi minuti.

Per chi ama l’effetto sagomato delle giacche, il pantalone in pelle può essere abbinato perfettamente a blazer e dolcevita che donano anche alle 50enni un aspetto ordinato ma fresco e giovanile.

Infine, l’ultimo abbinamento da provare è quello più deciso. Un’anima rock può completare il suo outfit con pantaloni in pelle con una bella camicia dall’effetto “scivolato” e chiodo, sempre rigorosamente in pelle, per regalare al look un effetto immediatamente più spiritoso.