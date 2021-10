Dopo aver passato gli ultimi giorni a consigliare tutta una serie di mete per il weekend di Ognissanti, ecco che il meteo ci prepara lo scherzetto. Oltre all’uragano che sta flagellando purtroppo la nostra meravigliosa Sicilia, le previsioni non darebbero bel tempo per il ponte di Ognissanti. Tutta la penisola sarebbe infatti coinvolta in un’area di bassa pressione che potrebbe durare addirittura tre giorni. Previsioni meteo pessime per i prossimi giorni ecco allora da Nord a Sud delle mete antipioggia. In tutta fretta, ecco cosa consigliamo ai nostri Lettori per non restarci male. Parafrasando un antico proverbio Veneto, è proprio vero che: “il tempo, l’intestino e i nobili fanno sempre quello che vogliono loro”.

Torino e il Museo Egizio

Una delle mete più belle in assoluto in Italia per gli appassionati di archeologia è sicuramente il Museo Egizio di Torino. Per tutti coloro che amano questa civiltà, la raccolta qui presente giustifica sicuramente costi e tempi del viaggio. Il Museo sarà regolarmente aperto durante il ponte di Ognissanti, ma con orari variabili. Per questo è consigliabile consultare direttamente il sito Internet: Museo Egizio.

La gioia dei più piccoli all’Acquario di Genova

Spostandoci non di molto da Torino, ecco che potremmo fare una tappa molto gradita ai più piccoli di casa: l’Acquario di Genova. Uno dei più belli al Mondo e l’unico in Europa che ospita alcuni esemplari marini davvero rari. Il sito è visitabile durante tutto il ponte di Halloween, ma gli orari potrebbero variare dalla classica apertura prevista tra le 10 e le 20. Anche in questo caso, è preferibile appoggiarsi al sito ufficiale

Non ce ne vogliano i poveri addetti alle vendite e i responsabili dei negozi, ma se il tempo è brutto, i maggiori villaggi outlet italiani garantiranno l’apertura anche per il ponte. Dal Noventa di Piave outlet, al Mantova Village, fino al Franciacorta, passando per Castel Romano e l’outlet di Barberino. Ma anche il Fidenza Village, Il Serravalle dovrebbero garantire l’apertura al pubblico lunedì per tutta la giornata. Non li possiamo citare tutti per motivi di spazio ma sono tutti consigliati. Per consultare le aperture vicine a casa, basterà semplicemente aprire la pagina principale del sito dell’outlet.

Italia paese dei castelli ma attenzione alle riaperture

Visto che siamo nel momento giusto, non dimentichiamo che l’Italia è il paese dei castelli. Molti hanno riaperto al pubblico, altri solo in forma ridotta. Fare un elenco di tutti i castelli e le ville visitabili nel nostro paese è impossibile, dato che sono più di 40.000. Sicuramente, anche in questo caso, internet ci può aiutare nella nostra ricerca dandoci tutte le informazioni possibili. Da parte nostra, invitiamo alla lettura in merito dei nostri suggerimenti. Tra scenari da fiaba e misteri romantici ecco per i turisti 3 castelli italiani da non perdere.

