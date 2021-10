Apparire subito più giovani e raffinate anche con capi semplici e soprattutto economici non è un’impresa impossibile. La verità è che non serve spendere un patrimonio per sfoggiare un look appropriato, impeccabile e giusto per ogni occasione.

Indubbiamente, i tessuti pregiati e gli accessori firmati da grandi stilisti e case di produzione di fama mondiale regalano subito un’immagine glamour e ricercata.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La moda, però, è come una galassia ricca di opportunità che ospita tutti e non fa distinzioni di nessun tipo.

Chiunque può vestirsi bene e sentirsi immediatamente più “forte” nei vestiti che indossa.

Come sentirsi bellissime e vestirsi bene a 50 e 60 anni con capi semplicissimi che costano poco

Per quest’autunno-inverno 2021 e 2022 sono tantissime le proposte moda che si sono viste in passerella.

Il fashion system non si è rivolto solamente alle giovanissime, che per il “back to school” hanno già esibito con fierezza tutte le tendenze del momento, ma anche alle over 50.

In diversi articoli precedenti avevamo già parlato di alcuni suggerimenti imperdibili e utili per accogliere al meglio la nuova stagione e i primi freddi dell’autunno.

Ad esempio, sono queste le scarpe senza tacco di moda quest’anno che vanno benissimo anche per le over 50.

Attenzione, poi, a questi pantaloni amatissimi che con 4 semplici trucchetti valorizza la figura anche dopo gli “anta”.

Per chi non vuole rinunciare ai tanto amati jeans, ecco il modello che sta bene a tutte e che sarà di tendenza per i prossimi mesi.

Di seguito, cercheremo di capire ancora meglio come sentirsi bellissime e vestirsi bene a 50 e 60 anni con capi semplicissimi che costano poco.

I capi “must have” che non possono mancare

Il guardaroba di ogni donna dovrebbe essere munito di questi capi, il motivo è semplice: sono comodi, pratici e rendono la nostra immagine curata in pochi minuti.

Possono essere indossati tutti i giorni e valorizzano anche i fisici più formosi. Inoltre, in commercio se ne trovano di bellissimi anche a prezzi stracciati.

Dunque, ecco gli 8 capi d’acquistare subito, oppure da riutilizzare in chiave più moderna, magari abbinandoli con capi o calzature all’ultima moda.

Ogni donna, anche a 50 o 60 anni, dovrebbe indossare questi capi senza pensare a schemi, ormai superati, e vecchi e rigidi stereotipi di bellezza che non rispecchiano più le donne del terzo Millennio.