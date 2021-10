Gli auricolari senza fili sono soluzione molto comoda per chi ama parlare a telefono o ascoltare musica senza dovere necessariamente restare vicino al cellulare. Hanno bisogno di essere periodicamente ricaricati tramite l’apposita strumentazione.

Un’associazione a tutela dei consumatori, Altroconsumo, ha condotto un’indagine per stabilire quali siano gli auricolari senza fili migliori e più convenienti in commercio. Per farlo, ne ha selezionati ben 14 di diverse fasce di prezzo e marche.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Altroconsumo ha dichiarato di aver effettuato i test ”in centri specializzati in acustica, dove era presente una giuria di esperti che ha dato pareri autorevoli”. Per eleggere gli auricolari migliori, gli esperti hanno preso in considerazione i seguenti parametri: risposta in frequenza, dinamica, controlli, distinzione tra auricolare destro e sinistro, comfort e durata dalle batterie. In base a ciò, l’associazione ha assegnato un punteggio da 0 a 100 a ciascun prodotto e ha stilato una classifica dei prodotti dal migliore al peggiore.

Per ascoltare musica e parlare al telefono ecco gli auricolari senza fili più convenienti da acquistare tra questi 14 secondo un’indagine

Il primo posto della classifica è di Bose Soundsport Wireless (76/100). Sono le cuffie che hanno ottenuto il prezzo migliore, ma non le più convenienti in rapporto qualità/prezzo. L’associazione consiglia invece l’acquisto di Sony WF-XB700 (67/100), che sarebbero disponibili ad un prezzo minore senza un’eccessiva differenza qualitativa rispetto agli auricolari Bose.

Questi ultimi hanno un costo di 99,99 euro, a confronto dei 59.90 euro a cui quelli della Sony sono disponibili su alcuni portali.

Quali sono gli altri 12 auricolari wireless analizzati?

Per ascoltare musica e parlare al telefono ecco gli auricolari senza fili più convenienti da acquistare tra questi 14 secondo un’indagine. Ecco gli altri 12 auricolari testati dagli esperti:

Beats by Dr.Dre Powerbeats 3 Wireless (75/100)

Apple AirPods Pro (71/100)

Sennheiser Momentum True Wireless (67/100)

Sennheiser Momentum True Wireless 2 (66/100)

Jabra Sport Pace (65/100)

Akg N200 (64/100)

Jabra Elite 65T (63/100)

Audio Technica Ath-Cks5tw

Apple AirPods (62/100)

Plantronics Backbeat Pro 5100 (61/100)

Harman Kardon Fly Tws (59/100)

Marshall Minor II (52/100)

Approfondimento

Le migliori opportunità qualità/prezzo per acquistare un’aspirapolvere