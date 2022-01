Ormai sappiamo che, per ripartire in sicurezza, avere il Green Pass è molto importante, se non fondamentale per viaggi, lavoro, scuola e vita quotidiana. Per questo motivo è necessario portarlo sempre con sé.

Grazie alla cosiddetta Certificazione verde Covid 19 in versione digitale, basta avere uno smartphone per esibirla nel caso venga richiesta. Tuttavia, può capitare che il cellulare si scarichi o che si dimentichi a casa. Quindi, può essere utile portare il Green Pass con sé anche in versione cartacea. Vediamo quindi come scaricarlo dalle app IO e Immuni e stamparlo.

Come scaricare e stampare il Green Pass in modo semplice e veloce dalle app IO e Immuni

Per scaricare il Green Pass dall’app IO, innanzitutto scaricare la app dallo store del proprio cellulare e accedere all’applicazione tramite SPID o CIE. Il primo è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, la seconda è la Carta di Identità Elettronica.

Una volta fatto l’accesso, se si hanno i requisiti per avere il Green Pass, si riceverà un messaggio. Basterà aprire il messaggio per avere a disposizione il QR Code e i dati della Certificazione verde. Per salvarla, cliccare sul bottone “Salva” e si avrà nella galleria delle foto del telefono.

Per scaricarla dall’app Immuni, invece, bisogna andare nella sezione “EU Digital COVID Certificate” nella schermata iniziale. Dopo aver inserito i dati richiesti, comparirà la Certificazione verde con il QR Code, che si potrà anche in questo caso salvare sul telefono.

Il Green Pass si può anche scaricare sul sito ufficiale apposito oppure dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Una volta aggiunto alla galleria delle immagini sullo smartphone, ecco come stamparlo.

Come stampare il Green Pass attraverso lo smartphone

Il modo più semplice per stampare il Green Pass dallo smartphone è collegarlo alla stampante che si ha eventualmente a casa. Aprire quindi sullo smartphone l’immagine scaricata contenente il QR Code e cliccare sull’icona della stampa dal menù.

Se non si ha una stampante, si può inviare il Green Pass al proprio PC. Per farlo, si può per esempio scrivere un’email dallo smartphone e allegare la Certificazione verde. Accedere quindi alla propria email da PC e recuperare l’allegato. È possibile mandarlo al PC anche tramite Bluetooth oppure caricandolo online, per esempio su Google Drive.

Fatto questo, si può mandare un’email a una copisteria che sia disponibile a riceverla e a stampare il documento, oppure consegnarlo tramite chiavetta USB.

Ecco come scaricare e stampare il Green Pass in modo semplice e veloce dalle app IO e Immuni.

Ricordarsi di portarlo sempre con sé anche sulle piste da sci, dove stare attenti a non commettere queste violazioni, pena multe fino a 150 euro.

