Arrivano dalla tradizione queste deliziose mele cotte ripiene. Capaci di conquistare anche i palati più difficili con estrema semplicità.

Un dessert antico e quasi dimenticato ma dal sapore goloso e dal fascino intramontabile. Le mele cotte, infatti, hanno accompagnato generazioni intere con quel gusto succoso e delicato. Arricchite spesso dalla cannella e rese caramellate dall’aggiunta dello zucchero, queste sfiziose prelibatezze sono state per anni il dolce principale di tante famiglie.

Quello per le mele cotte è un amore senza tempo e per chi non le avesse mai provate, ecco la ricetta classica che ha fatto impazzire donne e uomini di tutte le età.

Per una nota più decisa, ecco anche la versione speciale che ha spopolato l’anno scorso.

Questa sera, invece, mostreremo la ricetta senza zucchero, perfetta per soddisfazione il desiderio di qualcosa di buono, ma senza sentirci troppo in colpa.

Infatti, con queste mele cotte ripiene pronte in 5 minuti nessuno rimpiangerà i dolci delle feste, sono buone e molto leggere

Di norma, la tradizione vuole che per essere buone e gustose le mele debbano essere immerse in un’emulsione ricreata con acqua, zucchero e limone.

La versione di oggi, invece, è ripiena e non prevede lo zucchero. Dunque, si presenta anche più leggera rispetto a molti altri dolci.

Ecco gli ingredienti per 4 persone

4 mele, possibilmente le Golden Delicious;

4 noci sgusciate;

2 cucchiai di sciroppo d’agave;

cannella in polvere q.b.

Procedimento

Preparare le mele cotte ripiene è un gioco da ragazzi. Le mele andranno divise in parti uguali, poi con l’aiuto di un cucchiaino bisogna eliminare la parte dei semi.

Prendere una pirofila e adagiare le mele. Poi, inserire all’interno di ciascuna mela una mezza noce.

A questo punto si potrebbe aggiungere anche l’uvetta. Evitiamo questo passaggio, invece, se vogliamo ottenere un effetto ancora più light.

Ora non si dovrà fare altro che cuocerle. Con il microonde basteranno 5 minuti e una potenza di 800 W. Per una cottura al forno, dobbiamo impostare la temperatura a 180°C per 10 minuti. Infine, si può optare per la cottura in padella. Aggiungere un pochino d’acqua, chiudere con il coperchio e far cuocere 5 minuti.

Una volta cotte, le mele andranno impiattate e decorate con lo sciroppo d’agave e una spolverata di cannella. Dunque, con queste mele cotte ripiene pronte in 5 minuti nessuno rimpiangerà i dolci delle feste, sono buone e molto leggere.

Approfondimento