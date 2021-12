Sono tante le occasioni in cui potremmo aver bisogno di ricevere o mandare denaro, possibilmente in modo rapido e semplice. Dal compleanno di nostro nipote a una cena fuori in compagnia dove puntualmente non abbiamo mai i soldi giusti.

In qualunque momento e dovunque, basta avere una connessione a Internet e questo si può fare in poche semplici mosse. Tutto grazie a un alleato prezioso in ogni attività della nostra vita quotidiana: il nostro smartphone.

Tra tutti i modi possibili per ricevere e inviare denaro, ce ne sono 5 davvero facili e veloci che possiamo provare sin da ora.

Ecco 5 modi facili e veloci per ricevere e inviare denaro a parenti e amici semplicemente con lo smartphone

Dopo le 3 app antispreco per riempire la tavola risparmiando tempo, cibo e soldi, vediamo 5 app per trasferire denaro facilmente.

Il primo modo più classico per ricevere e inviare denaro è tramite l’app della propria banca. Qui sarà possibile effettuare molte delle normali operazioni quotidiane senza andare fisicamente allo sportello. Anche se, in alcuni casi, potremmo pagare di più in commissioni, un’opzione potrebbe essere fare un bonifico istantaneo, ma basta aprire l’app e scoprire tutte le funzionalità disponibili.

Ci sono modi più rapidi ed economici per trasferire denaro, grazie a delle applicazioni che sono nate nel corso degli ultimi anni.

Tra i capifila dei pagamenti online troviamo PayPal, che permette di trasferire piccole somme di denaro a parenti e amici senza commissioni. È anche utilissima per pagare gli acquisti online o per impostare pagamenti automatici. Se si decide di acquistare online, seguire questi 10 passi per risparmiare senza commettere errori.

Ci sono poi delle app più giovani che però stanno avendo davvero un grande successo e che potremmo sperimentare.

Le 3 app da provare per trasferire denaro facilmente

In primis, non possiamo non citare Satispay, fondata in Piemonte e che da lì è diventata leader dei pagamenti digitali. Con Satispay è possibile non solo scambiare denaro con i propri contatti, ma anche pagare nei negozi e inviare buste regalo per occasioni speciali. Per risparmiare, permette di impostare un budget massimo settimanale e di ottenere un cashback sugli acquisti. Ha anche molte altre funzionalità che potranno rendere davvero semplice gestire il proprio portafoglio.

Un’altra app interessante è Hype, dove con un semplice clic si può richiedere o mandare denaro ai propri contatti che sono iscritti. Molto utile anche per ottenere un cashback sugli acquisti e controllare le proprie spese.

Infine, non possiamo non provare Oval. Facile da usare, permette di scambiare denaro con altri utenti, ma la sua carta vincente sta nella possibilità di gestire a tuttotondo il proprio portafoglio. Si possono collegare i propri conti, effettuare diversi tipi di movimenti, ottenere una carta Oval e iniziare a risparmiare. Infatti, una volta impostate delle Regole Smart, si mettono da parte le somme desiderate ogni settimana in una specie di salvadanaio digitale. Poi, è possibile impostare degli obiettivi di risparmio e investire in modo automatico in prodotti finanziari innovativi.

Si ricorda che negli investimenti il capitale è comunque a rischio e che è opportuno informarsi accuratamente prima di investire. Inoltre, prestare sempre attenzione alle truffe prima di inserire dati, come questa che arriva via sms e che potrebbe rubare dati personali e bancari.

Ecco 5 modi facili e veloci per ricevere e inviare denaro a parenti e amici semplicemente con lo smartphone.