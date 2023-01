Come riutilizzare il panettone avanzato in maniera semplicissima e veloce senza pasticci

Il panettone secco avanzato, ma anche il pandoro, si può riutilizzare in diversi modi semplici e golosi senza ricette da grandi chef.

Capita in quasi tutte le case italiane di veder avanzare qualche fetta di panettone o di pandoro una volta trascorso il periodo delle feste. Ma se ci ritroviamo nella dispensa dei resti di panettone ormai secco e duro non disperiamo: non dobbiamo rassegnarci a gettarlo via. Il panettone ormai secco, infatti, si può riutilizzare in molti modi diversi e davvero semplicissimi, senza bisogno di ingredienti strani o ricette complicate. Vediamo alcuni consigli.

Il metodo più semplice di tutti è di bagnare il panettone nel caffè o nel tè

Se non vogliamo mettere mano agli utensili da cucina, possiamo riciclare il panettone in maniera semplice e velocissima semplicemente immergendolo nel caffè o nel tè come se fosse un biscotto. Tagliamo il panettone in cubetti grossolani e ‘pucciamolo’ nel caffè o nel tè pomeridiano per uno spuntino goloso e antispreco.

Come riutilizzare il panettone avanzato con una ricetta da forno golosissima

Se abbiamo un po’ più di tempo in cucina possiamo preparare una ricetta davvero semplice ma golosissima: il panettone al forno con la crema. Possiamo acquistare la crema già pronta oppure prepararla in casa con pochissimi ingredienti: panna per dolci, uova e zucchero. Sbattiamo la panna fino a farle ottenere la consistenza desiderata. Disponiamo le fette di panettone su una pirofila da forno, cospargiamole con la crema, e inforniamo a 200 gradi per circa sei minuti. Avremo un dolce buonissimo e goloso con poco sforzo.

Panettone fritto in padella da servire con panna, marmellata e frutti di bosco

Potrebbe sembrare strana l’idea di preparare un panettone fritto in padella, ma in realtà il risultato è davvero golosissimo. Friggiamo delle fette di panettone non troppo spesse in padella con un cucchiaino di burro, avendo cura di friggerle per bene su entrambi i lati fino a quando appariranno dorate. Poi serviamo il panettone fritto con una generosa porzione di panna (oppure yogurt greco), marmellata, frutti di bosco, o anche crema al cioccolato o sciroppo d’acero. Una buonissima alternativa ai pancake per non buttare via nemmeno una briciola del panettone avanzato.

Tiramisù di panettone in monoporzione

Ecco come riutilizzare il panettone avanzato se adoriamo il tiramisù: mettiamo il panettone tagliato grossolanamente a cubetti all’interno di un bicchiere o di una ciotola e versiamoci sopra del caffè freddo. Poi ricopriamo ciascuna porzione con della panna per dolci zuccherata, e cospargiamo la superficie con una spolverata di cioccolato in scaglie, oppure cacao, o cannella. Collochiamo i bicchieri in frigo per almeno un paio d’ore. Quando saranno ben freddi potremo gustarli. Avremo preparato un ottimo e semplicissimo tiramisù di panettone.

Per farlo durare di più

Se vogliamo evitare che il nostro panettone si secchi troppo, dopo l’apertura è importante conservarlo rigorosamente in frigorifero, meglio se chiuso in un sacchetto di plastica o in un contenitore con coperchio. In questo modo il panettone aperto si conserverà ben idratato anche per una settimana. Quando vogliamo gustarlo, possiamo metterlo in forno per pochissimi minuti in modo da renderlo più fragrante, profumato e saporito.