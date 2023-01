Cosa fare col pandoro avanzato? Un dolce velocissimo che decorerà la tavola il primo dell’anno!

Sotto le feste succede sempre così: abbiamo tutti fretta di addentare panettone e pandoro ma, arrivato l’anno nuovo, gli ultimi residui restano dimenticati nei sacchetti di plastica mezzi vuoti. Invece di buttarli, passate queste ultime giornate di festa a preparare qualche dolcetto sfizioso a base di “rimasugli”. Ecco come riutilizzare il pandoro avanzato.

Oltre ai classici tartufi di pandoro e alle pop cake di Natale, c’è un dolce molto decorativo che potete preparare, coinvolgendo anche i bambini, per non buttare le ultime fette di panettone avanzato.

Tartufi di pandoro

Oltre ai dessert cremosi, i tartufi di pandoro sono i dolci più in voga da preparare per non dover buttare il pandoro o il panettone avanzato. Basta spezzettare uno dei due dolci natalizi in una ciotola, aggiungendo latte, scorza di limone grattugiata e 50 ml di panna fresca. Dovrete lavorare il tutto con le mani fino ad ottenere un composto appiccicoso. A questo punto formate delle palline e infarinatele nel cacao amaro in polvere. Un metodo rapidissimo per riutilizzare il pandoro, questo è certo. Altrimenti, potete provare un’alternativa simile realizzando le pop cake. Per prepararle dovrete sbriciolare il pandoro in una ciotola, aggiungendovi 3 cucchiai di marmellata di albicocche. Impastate bene e formate delle palline, che infilzerete con uno stecchino. Sciogliete a bagnomaria del cioccolato bianco e immergetevi le pop cake. Completate decorando con granella di pistacchi o con decorazioni di zucchero.

Come fare un dolce con il panettone avanzato

In alternativa, avete mai provato il crumble di panettone alle pere? Per prepararlo dovrete pulire le pere e tagliarle a dadini. Fatele saltare in padella con zucchero e cannella, finché non saranno belle morbide. Mettete le pere in piccole terrine, copritele con del panettone sbriciolato e infornate a 200 gradi per circa 8 minuti. Una volta che la crosta di panettone sarà dorata, potrete togliere le terrine dal forno e servire il vostro crumble di pere con una spolverata di cacao amaro.

Cosa fare col pandoro avanzato: le pigne al cacao

Se siete stanchi dei soliti tartufini, crumble, dolcetti scontati e volete creare dei dolci più particolari e scenografici, abbiamo la soluzione che fa per voi: delle sfiziose pigne al cioccolato. Frullate il pandoro o panettone avanzato, aggiungendo del mascarpone o della panna liquida e una spolverata di cacao amaro. Regolatevi con le quantità e fermatevi quando avrete ottenuto un impasto modellabile. Create la base delle pigne modellando l’impasto a forma di cono e applicate dei petali di cereali al cioccolato tutti intorno, fino a ricoprirne la superficie per intero.

Spolverizzate con dello zucchero a velo et voilà, le pigne al cacao sono pronte per essere gustate. Basta chiedervi cosa fare col pandoro avanzato e cominciate a sbizzarrirvi in cucina con queste idee veloci e alla portata di tutti. Basterà abbinarli coi vini giusti e promettiamo che stavolta non rimarranno avanzi!