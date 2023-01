Avreste mai pensato a questo piatto con pandoro o panettone avanzati? Che bontà sorprendente

Dopo il Capodanno è arrivato il momento di fare la conta dei superstiti. Che non sono persone sopravvissute ai fuochi artificiali, ma il cibo che abbiamo avanzato. A partire da pandoro e panettone che, dopo tanti giorni, potrebbe venirci a noia. Ed ecco come preparare dei gustosi antipasti salati.

Ci aggiriamo per la cucina smarriti. Non sappiamo più dove mettere il cibo avanzato dopo le feste. Che fare di tutta quella roba che ci guarda dal frigorifero o dalla dispensa e che faremmo fatica a finire?

Con la crisi, non si butta via niente, ma occorre trovare delle alternative con il cibo avanzato. E, spesso, dal mangiare non consumato potrebbero venire fuori delle sorprese incredibili in cucina. Un po’ come il pane raffermo, perfetto per tante ricette.

Che il pandoro e il panettone possono diventare degli antipasti salati non tutti lo sanno

O come i fondi del caffè che possono diventare una maschera di bellezza. Uno dei dolci che spesso finisce per avanzare è il panettone. Così come il pandoro. Ce li regalano e diventa difficile smaltirli tutti. Buttarli via? Assolutamente, no. Avreste mai pensato a questo piatto con pandoro e panettone avanzati delle feste? Ebbene, la sorpresa è che con il panettone e il pandoro si fanno antipasti salati. Davvero gustosi e facili da preparare.

Ad esempio, potremmo fare degli involtini di prosciutto cotto. Come? Tagliamo una fettina non troppo spessa di panettone. Togliamo via l’uvetta e i canditi, in modo da lasciare solo il panettone semplice. Usiamo un mattarello e stendiamo bene la nostra fetta. A questo punto, spalmiamoci sopra un formaggio tipo Philadelphia. Deve ricoprire tutta la fetta di panettone. Mettiamo ora un paio di fettine di prosciutto cotto e chiudiamo il tutto come se fosse un roll. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo in frigorifero per un’ora. Tagliamo a rondelle e serviamo il nostro insolito antipasto.

Non solo il roll di prosciutto e formaggio, ma ecco cosa fare con pandoro e panettone avanzati

Un altro antipasto salato lo si potrebbe fare così. Prendiamo le nostre fette di panettone o pandoro e le grigliamo da ambo i lati. A questo punto, quando sono ben calde, non dovremo fare altro che spalmare sopra del burro. E completiamo il tutto con delle sardine, in modo da fare delle gustose tartine salate, con il panettone al posto del pane tostato.

Non solo. Dopo averlo tostato, potremmo ricavare dei crostini di panettone o pandoro. A questo punto, potremmo tranquillamente mangiarli con un passato come quello di verdure o con una vellutata, come la zucca.

Avreste mai pensato a questo piatto con pandoro e panettone da servire come prima portata?

Non solo antipasti, perché il nostro panettone o pandoro potrebbe essere anche un primo piatto. Ad esempio, proviamo a tostarlo e poi riduciamolo in polvere. A questo punto, possiamo andare a condire un gustoso piatto di risotto allo zafferano, dandogli un tocco in più.

Infine, possiamo fare delle tartine al bacon. Anche in questo caso, il procedimento è molto facile. Dobbiamo tagliare il nostro panettone o pandoro a fette. Mettiamo in forno, 15 minuti, 180 gradi per dare la perfetta tostatura. Nel frattempo, cuociamo, in padella, del bacon così da renderlo croccante. A questo punto, spalmiamo della maionese e completiamo la tartina con rucola e il nostro bacon croccante.