2 aperitivi che arrivano da lontano da provare con gli amici per viaggiare senza spendere un soldo

Non solo panettone e pandoro ma anche degli aperitivi deliziosi da provare con gli amici o con la famiglia. Una alternativa alla classica pizza o ai salatini.

Le feste sono ormai trascorse ma questo non ci impedirà di continuare a sperimentare sempre nuove ricette in cucina. Tra dolci e salati il periodo natalizio è quello in cui maggiormente si sta ai fornelli. Cene, pranzi con amici e parenti permettono di trascorrere il momento con gioia e serenità. Chi ama cucinare, tuttavia, potrà continuare a farlo provando sempre nuove preparazioni. Oggi si andranno a scoprire due aperitivi dal Mondo da preparare con soli pochissimi ingredienti. Un modo per viaggiare tra gusti e sapori senza, però, spostarsi da casa. I primi sono involtini di melanzane e noci conosciuti come badrijani nigvzit. I secondi, invece, dei pop corn alle spezie.

2 aperitivi che arrivano da lontano da provare in compagnia

Il primo aperitivo di cui si tratterà è il badrijani nigvzit con melanzane e noci proveniente dalla Georgia. Semplice e veloce da preparare sarà una vera scoperta. Sarà sufficiente procurarsi un paio di melanzane, cento grammi di noci e mezzo cucchiaino di coriandolo in polvere. Dopo aver lavato le melanzane sarà necessario tagliarle a fettine sottili, queste andranno sistemate in una teglia da forno e spennellate con dell’olio EVO. Riscaldare il forno a duecento gradi e mettere le melanzane a scaldare per una decina di minuti. Nel frattempo tostare le noci per una decina di minuti e metterle da parte. Le noci, poi, andranno tritate in un frullatore e bisognerà aggiungere il coriandolo, del sale e del pepe. Arrotolare il composto di noci all’interno delle fettine di melanzane e servire in tavola. Il coriandolo potrà essere sostituito con del cumino o con dei semi di finocchio a seconda dei gusti.

Pop corn

La seconda ricetta è ancora più semplice da preparare ed è diffusissima negli Stati Uniti. Si tratta dei pop corn alle spezie davvero elementari ma ricchi di gusto. Procurarsi dell’olio di arachidi, dei chicchi di mais, burro, formaggio groviera e spezie. Scaldare l’olio di arachidi in un tegame e aggiungere i chicchi di mais che bisognerà fare esplodere.

In seguito prendere il burro e farlo fondere prima di aggiungerlo ai pop corn. A questo punto cospargere con le spezie e con il formaggio. Potremmo anche aggiungere ulteriore formaggio grattugiato ma in questo caso i pop corn devono essere fatti cuocere ancora in forno per qualche minuto. In questo modo saranno pronti per essere serviti in tavola o gustati godendosi un film. Ecco, quindi, 2 aperitivi che arrivano da lontano da provare con amici e parenti.