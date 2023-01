Cosa significa quando prude il naso, la mano destra o la mano sinistra: è incredibile!

Anche a voi sarà capitato di avvertire un improvviso quanto irresistibile prurito al naso oppure al palmo di una mano. Secondo le tradizioni popolari queste sensazione avrebbero un preciso significato.

Ovviamente non ci stiamo riferendo a particolari patologie come dermatiti o riniti. Quelle di cui tratteremo sono sensazioni inspiegate, momentanee ed intense senza alcuna causa di natura medica. Vediamo quindi la cultura popolare che spiegazione ha dato a questi fenomeni.

Cosa significa quando prude il naso: novità che piace

A dire il vero non c’è una spiegazione univoca per questa strana irritazione della punta del naso, come quando troviamo una moneta. Per molti preannuncerebbe l’arrivo di denaro, per altri qualche grana da affrontare. In Lombardia si dice che è in arrivo una novità che piace mentre in Piemonte il naso che prude anticipa un qualcosa di nuovo ma di incerto. Un proverbio recita infatti che “saran pugni oppure baci”.

Il naso è il fulcro della respirazione insieme alla bocca. È vitale per il nostro organismo. Nella cultura cinese il naso è fondamentale per la tradizionale lettura del volto. Proprio per l’importanza rivestita da quest’organo di senso ci sarebbero tante elucubrazioni su un solletico al naso.

Il significato del naso che prude nel Mondo

Secondo i nativi americani e la tradizione celtica, il prurito al naso indicherebbe che stanno per raggiungerci dei visitatori. C’è di più: si suole dire che se il prurito è localizzato sul lato sinistro sarà un uomo a recarci visita. Al contrario se avvertiamo più prurito sulla destra potrebbe essere una donna la persona che verrà a trovarci. In alcune culture si pensa che sia un angelo a venirci ad assistere. Secondo gli irlandesi invece, il naso pruriginoso sarebbe annuncio di liti o discussioni in vista. In questo caso meglio dosare parole ed azioni onde evitare gravi litigi con chicchessia.

Cosa significa se prude il palmo della mano sinistra

Molte volte senza cause apparenti ci ritroviamo a grattare il palmo della mano destra o sinistra. La tradizione popolare lega questo pizzicore al denaro. Questa credenza ha origine in epoca preromana ed è dovuto ad un rimedio taumaturgico che usavano i celti. Pare che per tutta una serie di disturbi, compreso il prurito alle mani, venisse prescritto di strofinare monete d’argento.

In epoca romana l’associazione mani che prudono e passaggio di monete si fece sempre più forte. Ora visto che la mano sinistra è per antonomasia quella passiva, il prurito al palmo sinistro significa ricevere denaro. Un altro significato, decisamente più spirituale è legato all’intuizione che ha “sede” nella parte sinistra del corpo. Il prurito alla sinistra ci suggerirebbe di ponderare bene qualsiasi decisione.

Cosa significa avere prurito al palmo della mano destra

In questo caso il prurito sarebbe sentore di soldi in uscita. La destra è la mano attiva e quindi quella che “paga”! Se vogliamo optare invece per un significato meno venale, il solletico al palmo destro simboleggerebbe la decisione. È giunto il momento di agire e prendere le decisioni da tempo ventilate.

Un’altra leggenda di origine popolare suggerirebbe che quando i palmi prudono dovremmo strofinarli sul legno. Ci garantiremmo così più soldi entranti, maggiori guadagni o perdite minori.

Ecco svelato cosa significa quando prude il naso oppure le mani.