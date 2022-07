In questi giorni sta diventando un tema caldissimo quello della siccità. La necessità di acqua per l’uso di tutti i giorni è un tema stringente, e in diverse regioni italiane il Governo ha addirittura imposto lo stato d’emergenza. Si parla addirittura di impronta idrica per indicare l’impatto che l’uomo ha avuto e ha tuttora sulle riserve di acqua del Pianeta. Questi effetti sono tangibili in molte zone del Mondo, e in Italia fa particolarmente impressione quanto il livello del Po sia diminuito rispetto agli anni scorsi.

Nel proprio piccolo, ciascuna persona può contribuire a migliorare la situazione ed evitare sprechi, basta sapere come risparmiare l’acqua in casa. Poche semplici regole che non incidono sulla qualità della vita, ma aiutano a evitare sprechi, anche quelli più insospettabili. Inoltre, questo significa anche un risparmio interessante in bolletta a fine anno.

Di norma, quando ci si lava i denti o ci si rade, si tiene sempre il rubinetto aperto. Il primo consiglio, molto semplice, è invece di chiuderlo quando non si sta attivamente utilizzando l’acqua. Basti pensare che ogni minuto in cui il flusso scorre corrisponde a circa 6-10 litri. Lo stesso discorso vale per la doccia. Ora, in questo caso chiudere e riaprire i rubinetti sarebbe anche fastidioso, ma l’ideale sarebbe invece ridurre di qualche minuto il tempo che si dedica al lavarsi. Rimane sempre una scelta migliore che fare il bagno, una delle idee più dispendiose. Con la doccia, infatti, si riducono i consumi anche del 75%.

Come risparmiare l’acqua in casa non solo della doccia perché sarebbero questi gli insospettabili sprechi

Occhio alle vaschette di scarico della toilette. Di norma, la capacità di cui dispongono è di circa 12 litri, ma è bene installare il pulsante doppio che permette di scegliere la quantità di acqua da usare. A seconda delle necessità, infatti, non serve utilizzare l’intero carico della vaschetta. E si risparmia parecchio.

Tornando ai rubinetti, occhio a quelli che perdono e gocciolano: ogni perdita può significare migliaia di litri persi all’anno. Un consiglio: installare i rubinetti areati permette di mantenere la stessa pressione, dimezzando però i consumi. Ottimo trucco! Chi deve acquistare nuovi elettrodomestici faccia attenzione a scegliere quelli “Energy Star”, a minor consumo elettrico e d’acqua. Anche qui, i consumi possono agevolmente dimezzarsi.

Tutti sanno che la lavatrice andrebbe fatta solo a pieno carico, ma quanti invece si ricordano di scongelare gli alimenti senza metterli sotto il getto d’acqua? Infine, per recuperare risorse, si può installare un impianto di fitodepurazione in giardino. Grazie ad esso sarà possibile riutilizzare le acque nere, purificandole, per l’irrigazione delle piante.

