Altro che docce veloci, sono questi i modi per risparmiare acqua in bagno

L’acqua è un bene inestimabile per l’umanità. Sappiamo tutti che senza non possiamo vivere e a causa del cambiamento climatico l’acqua diventa sempre più preziosa. Se non ce ne accorgiamo ancora dalle nostre bollette è perché per fortuna viviamo in un Paese che non ha troppi problemi di approvvigionamento idrico. Certo, la situazione varia da provincia a provincia, ma in generale possiamo ritenerci molto fortunati.

Ad ogni modo, però, ci sono alcune semplici regole che potremmo seguire per due ragioni. La prima è etica e morale, dato che l’abbondanza di acqua non ci deve spingere a sprecarla. L’altra, invece, è di ordine economico.

Cambiare alcuni gesti quotidiani

Certo, specialmente d’inverno un bel bagno caldo fa gola a tutti. Tuttavia, è quasi ovvio ricordare che per riempire la vasca da bagno servono decine di litri d’acqua mentre una normale e veloce doccia ha bisogno di cinque o massimo dieci litri.

Anche in questo caso, comunque, dovremmo limitare il tempo che passiamo sotto l’acqua allo stretto necessario per lavarci. Tuttavia, molti italiani pensano che basti fare la doccia più velocemente per consumare meno acqua, ma alla realtà dei fatti non è così.

Altro che docce veloci, dunque. Infatti, molti cercano di regolare la temperatura del soffione lasciando scorrere l’acqua per alcuni minuti. Invece di sprecare così litri di acqua, potremmo sistemare un grande secchio che si può riempire.

In questo modo avremo sempre dell’acqua per bagnare le nostre piante e i nostri fiori.

Un altro momento in cui sprechiamo davvero troppa acqua è mentre siamo sul water. Ci sono molte persone che per timidezza o per un senso di abitudine lasciano il rubinetto aperto per tutta la loro seduta al gabinetto. Da una parte li rassicura e dall’altra limita i rumori più molesti. Ecco, questa è una cattivissima abitudine che dovremmo toglierci al più presto.

Allo stesso modo, mentre ci laviamo le mani sprechiamo anche moltissima acqua. Dobbiamo certamente inumidirle ma poi, mentre ci insaponiamo, dovremmo chiudere il rubinetto.

Altro che docce veloci, sono questi i modi per risparmiare acqua in bagno

Inoltre, dovremmo cercare di riparare i rubinetti che perdono l’acqua di notte e di giorno. Se non risolviamo il problema avremo due conseguenze negative. Da una parte troveremo costantemente gli aloni gialli nel lavandino e dell’altra potremmo sprecare davvero troppa acqua.

Infine, oltre a prediligere i rubinetti a leva singola, ricordiamoci di chiuderli quando ci laviamo i denti ma anche e soprattutto quando ci facciamo la barba.

Approfondimento

Ecco il segreto per risparmiare un sacco di tempo e soldi con la spesa