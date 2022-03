Contenere i costi delle bollette è un’esigenza che gli italiani avvertono come sempre più pressante. Di solito non è facile ridimensionare i consumi in una famiglia, ma con dei piccoli accorgimenti si possono realizzare risparmi importanti nel tempo. Noi oggi ci occuperemo di un elettrodomestico che può farci risparmiare acqua e gas, rendendo nel frattempo meno faticoso il lavoro domestico. Una combinazione perfetta che non ci dispiace affatto.

Un modo per contenere i consumi

Stiamo parlando della lavastoviglie, che è sempre più presente nelle case degli Italiani. Quando è stata inventata, nel 1886, non aveva la funzione di risparmiare acqua e nemmeno di sollevare le donne da tanta fatica. Infatti Josephine Garis Cochrane, che ha ideato il primo modello di questo elettrodomestico, era una ricca signora attorniata da domestici che lavavano i piatti per lei, ma ogni tanto rompevano preziose porcellane. Tanto che decise prima di lavare personalmente il vasellame più pregiato e poi di inventare una macchina che lo facesse per lei.

In che modo la lavastoviglie ci fa risparmiare? Semplicemente perché consumerebbe meno acqua che durante un lavaggio a mano. Da un rubinetto aperto possono uscire anche 12 litri al minuto e lavare e sciacquare i piatti e le stoviglie sotto il getto corrente potrebbe comportare un consumo notevole. Per un lavaggio in lavastoviglie a pieno carico di 12 coperti, sarebbero sufficienti circa 15 litri di acqua mentre per lavare a mano le stesse stoviglie ne sarebbero necessari da 60 a 100 circa. Una lavastoviglie di nuova generazione di classe A consumerebbe ancor meno, non più di 7 litri a ciclo.

Altro che friggitrice ad aria, è questo l’elettrodomestico per risparmiare acqua e gas ed evitare che le bollette schizzino alle stelle

Con i rincari delle fonti di energia cerchiamo anche il modo di cuocere i cibi consumando meno. Molti usano la friggitrice ad aria perché ha consumi mediamente più bassi di un forno elettrico. Ma la lavastoviglie potrebbe farci risparmiare ancora di più per cucinare. Infatti, durante il lavaggio dei piatti, possiamo cuocere degli alimenti a bassa temperatura e ritrovarci così la cena pronta senza spendere un euro.

Gli alimenti devono essere inseriti in barattoli di vetro chiusi ermeticamente oppure in sacchetti sigillati con la tecnica del sottovuoto. È possibile cuocere pesce, ortaggi, frutta, uova o anche carne. Le mele sono ottime se cotte in questo modo. Gli alimenti possono essere consumati subito oppure conservati in frigorifero fino al momento di servirli. Date le basse temperature, ci potrebbero essere rischi di contaminazione che si possono evitare semplicemente ripassando per qualche minuto gli alimenti in padella con un filo di olio. Altro che friggitrice ad aria, è in questo modo che potremmo risparmiare gas in cucina e ottimizzare il nostro lavoro.

