Chi è alla ricerca di lavoro in questo periodo si trova davanti a moltissime opportunità d’impiego. Ogni settimana sulla Gazzetta Ufficiale vengono pubblicati numerosi bandi di concorso. Sia Regioni che Province e Comuni sono in pieno rinnovo del personale, proprio come altre istituzioni anche governative. Non è difficile trovare un bando che faccia al caso nostro. Molti sono i posti a disposizione per laureati in diverse materie, ma anche per diplomati.

Anche l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego ha bandito diversi posti. C’è tempo fino al 29 luglio per inviare la domanda e serve solo il diploma di scuola secondaria quinquennale. Nell’ultima edizione della Gazzetta Ufficiale, però, sono stati pubblicati ben 3 bandi davvero interessanti per lavorare al Comune di Padova.

Nuove opportunità di lavoro per i diplomati grazie a questi concorsi per 7 posti al Comune di Padova

La maggior parte dei bandi in uscita prevede poche posizioni libere, uno o due posti alla volta. Ma il Comune di Padova è alla ricerca di diverse figure, per questo ha indetto ben 3 bandi diversi. Oggi vedremo quali sono i requisiti generali per l’ammissione e in cosa consisteranno le prove. Per poter inviare la candidatura per qualsiasi delle figure è necessario inviare la domanda per via telematica. Inoltre, per ogni concorso bisogna pagare un bollettino di 10 euro. Ulteriori informazioni su come inviare la candidatura e il bando sono reperibili sul sito ufficiale.

Requisiti generali e profili ricercati

I posti disponibili sono così suddivisi, 2 sono per la figura di istruttore di biblioteca, categoria C. Altri 2 per la figura di messo comunale e altri 3 per educatore di asilo nido. Per la figura di educatore di asilo nido è richiesta la laurea oltre ai requisiti generali per partecipare ai concorsi. Per quella di istruttore di biblioteca, invece, basta avere un diploma di scuola superiore quinquennale per poter accedere alla selezione. La candidatura come messo comunale richiede il diploma di istruzione secondaria di primo grado e qualifica professionale di durata almeno triennale. Sono previste una prova scritta e una prova orale, oltre all’eventuale preselezione. Per le materie d’esame specifiche si rimanda ai bandi di ogni concorso.

È prevista una preselezione per tutti i bandi se le domande dovessero superare le 100 unità. I diari delle prove e ulteriori informazioni verranno pubblicate sulla sezione dedicata del sito ufficiale. La scadenza per l’invio della domanda è il 26 agosto entro le ore 12:00, ma sarebbe meglio anticipare di qualche giorno per sicurezza.

Quindi ecco che si aprono nuove opportunità di lavoro per i diplomati grazie a questi posti disponibili. Diverse sono le istituzioni che hanno aperto nuovi bandi di concorso negli ultimi tempi. Teniamo sempre sotto controllo la Gazzetta Ufficiale e rimaniamo in allerta. Potrebbe succedere che proprio dietro l’angolo si aprano nuovi spiragli per il posto fisso che tanto desideriamo.

Approfondimento

C’è tempo fino al 14 luglio per candidarsi a questo concorso per 9 posti categoria C con solo il diploma