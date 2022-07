Ancora pochi giorni per inviare candidatura ed avere la possibilità di occupare uno dei 3 posti del concorso per agenti di polizia locale. I requisiti per accedervi sono diversi e accessibili, alcuni dei quali già anticipati nel titolo. La domanda dovrà essere inviata per via telematica all’indirizzo indicato all’interno del bando, riportato a fine articolo.

I dettagli del bando

Il concorso per diventare agente di polizia locale per il Comune di Cornaredo riserva 3 posti di lavoro, aperti ai candidati in possesso dei requisiti che riusciranno a passare le fasi selettive. Gli stessi saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e pieno, di categoria C/C1. Lo stipendio iniziale previsto è pari a 20.3444,08 euro lordi, cui si aggiungono indennità di comparto, di turno e tredicesima.

Per partecipare alle selezioni è indispensabile il possesso di alcuni requisiti. Fra questi vi sono la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o l’essere in possesso di altre condizioni specificate nel bando. Seguono un’età non inferiore ai 18 anni, l’idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni previste, il possesso del diploma di scuola media superiore. La durata di quest’ultimo deve essere di durata quinquennale.

In alternativa, il candidato deve presentare un altro titolo considerato assorbente per la posizione lavorativa da ricoprire. Inoltre, poi, non devono mancare il possesso della patente di guida di categoria A e B e il godimento dei diritti civili e politici.

Per diventare agente di polizia locale bastano il diploma e la patente B con questo bando di concorso

Per candidarsi, la domanda dovrà essere compilata e inviata entro le ore 23:59 di giovedì 21 luglio tramite la piattaforma dedicata. La selezione avverrà valutando gli esiti di due prove d’esame, una scritta e una orale.

Se il numero delle domande pervenute è superiore a quello prestabilito, inoltre, si terrà una ulteriore prova preselettiva. Gli argomenti su cui verteranno le prove sono disponibili all’interno del bando. Alcuni di questi sono Codice della Strada, normativa in materia polizia edilizia, trattamenti sanitari obbligatori, diritto penale e procedura penale.

Sempre per diplomati, sono altrettanto accessibili le opportunità lavorative in Ferrovie dello Stato. Gli annunci di lavoro presenti si rivolgono tanto a candidati specializzati con assunzione a tempo indeterminato che a quelli non aventi esperienza pregressa.

Lettura consigliata

5 nuove posizioni aperte in Poste Italiane con opportunità di lavoro per più profili