Da più di due mesi ormai, le fragole hanno iniziato a invadere le nostre tavole. Piacciono a tutti, grandi e piccini, sono uno dei frutti preferiti per eccellenza quando si fa un sondaggio sulle proprie preferenze in fatto di cibo.

Il loro colore rosso e il loro gusto dolce le rendono adatte a tantissimi consumi. Preparate con zucchero e limone, con la panna montata o in numerose torte, come le crostate. Per non parlare delle marmellate o, addirittura, dei risotti. In primavera, le fragole spopolano in cucina, così anche come nei nostri giardini. Non solo, anche chi non ha la fortuna di averne uno, può semplicemente coltivarle su un balcone, perfino su un davanzale. Basta un semplice vasetto e il gioco è fatto.

C’è di più, perché la fragola è molto semplice da moltiplicare. Non bisogna essere esperti di innesti o talee per dar vita a nuove piantine. Basta semplicemente seguire ciò che la natura fa già da sé. Quanti di noi hanno sentito dire che “le fragole camminano”? Dicono così, in gergo, soprattutto coloro che le vogliono mettere a dimora nell’orto. Questo perché, da una semplice pianta, per propagazione ne possono nascere tante altre. Anche se non avviene sempre così. Perché non è detto che da tutti i “camminamenti” nascano delle fragole. Tanto è vero che quella frase, spesso, diventa una domanda ai vivaisti, perché si ha paura che le varie propagazioni possano diventare semplicemente delle infestanti. Quindi, si rinuncia a metterle nel terreno per riporle in vaso, in modo da evitarli.

Come riprodurre le fragole e avere nuove piante in modo semplice ed economico con questi 3 trucchi che tutti possono fare

Oggi vedremo come, da una semplice piantina, si possano ricavarne altre che, con grande probabilità, poi, porteranno fiori e frutti. La riproduzione verrà fatta per stolone. È un ramo che si propaga dalla pianta originaria e che emetterà, lungo il suo percorso, delle foglioline, con annesso impianto radicale. La sua lunghezza può chiaramente variare. Le piantine che genera, solitamente, distano già tra loro 15/20 centimetri.

Esse, penetrando nel terreno, ne farebbero nascere delle altre. Da qui la cosiddetta immagine della “fragola che cammina”. Ora, se noi volessimo averne delle nuove, basterà semplicemente prendere un vasetto di piccole dimensioni, interrarlo leggermente, riempirlo di terriccio e immettere lo stolone che non ha ancora attecchito nel terreno circostante. La cosa più importante sarà poi andare a tagliare la linea dello stolone, in modo che non continui la sua marcia, producendo altre piantine che, inevitabilmente, andrebbero a togliere risorse a quella appena messa nel vaso.

Innaffiamolo con cura per circa 20 giorni. Dopodiché potremo tagliare lo stolone madre, ottenendo così una nuova piantina che, a quel punto, potremo anche sistemare da un’altra parte. Avrebbe una sua vita autonoma e, salvo problemi che possono sempre capitare in queste operazioni, potrebbe produrre nuovi fiori e nuovi frutti.

Ecco, dunque, come riprodurre le fragole e avere nuove piante con alcune semplicissime operazioni che non fanno altro che continuare e migliorare un lavoro già iniziato dalla natura.

