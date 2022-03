Una frolla friabile, delle dolcissime fragole, una soffice crema e altri deliziosi ingredienti per questa golosa torta di primavera

Le fragole hanno ormai invaso, in maniera festosa, le nostre case. Che siano italiane o spagnole, il frutto più adorato da adulti e piccini sta ormai entrando nella sua stagione clou, la primavera. Abbiamo già visto come sia arrivato il momento di piantarle e come farle crescere con i consigli del contadino. Per raccoglierle, però, bisognerà ancora aspettare qualche mese.

Oggi andremo a proporre la ricetta di un dolce che avrà nelle fragole il suo ingrediente principale, ma non solo. Perché sarà una torta davvero molto gustosa, da servire come dessert. Oppure come merenda sfiziosa da proporre ai bambini, magari al termine di un pomeriggio di giochi tra compagni di scuola. Una preparazione non particolarmente complessa, anche se ci sono diversi passaggi da fare. Prima, però, andiamo a vedere quelli che sono gli ingredienti per una morbida sbriciolata di fragole.

Ci serviranno:

320 grammi di farina;

100 grammi di burro;

5 uova;

200 grammi di zucchero;

8 grammi di lievito per dolci;

500 grammi di fragole;

200 ml di panna liquida;

250 ml di latte;

20 grammi di fecola di patate.

La preparazione inizia con la pasta frolla. In una terrina capiente mettiamo 100 grammi di zucchero, 300 grammi di farina e il lievito. Giriamo bene, con un cucchiaio di legno, poi aggiungiamo il burro, che non deve essere ammorbidito. Premiamo il tutto con le mani. Questa volta, non dobbiamo amalgamare, ma sbriciolare bene. Rendere il composto polveroso. L’ultimo ingrediente da aggiungere sarà un uovo. Lasciamo all’interno della terrina, copriamo con una pellicola o un beewrap e mettiamo in frigorifero a riposare.

Poi ci concentreremo sul ripieno. In un pentolino versiamo il latte insieme alla panna liquida. Giriamo e accendiamo il fuoco. Teniamolo al minimo. Poi prendiamo un’altra pentola e vi metteremo quattro tuorli d’uovo, 100 grammi di zucchero, la fecola e i restanti 20 grammi di farina. Amalgamiamo bene prima di mettere sul fornello. Anche in questo caso a fuoco lento. Piano piano andremo a versare il composto scaldato di latte e panna. Non dobbiamo mai alzare la fiamma. La nostra crema si addenserà con calma. Successivamente, la dovremo porre in una ciotola e far raffreddare, coprendola con la pellicola.

Passiamo quindi a lavare, pulire e tagliare le fragole che mescoleremo insieme a un cucchiaio di zucchero. Le tre parti della torta sono pronte per essere messe insieme. Imburriamo bene una tortiera e spargiamo i 2/3 della pasta frolla sbriciolata. Quindi, facciamo uno strato di fragole che andremo poi a coprire con la crema. Chiudiamo con la restante parte delle fragole e con il terzo della pasta. Inforniamo a 200 gradi, per circa 40 minuti.

Una frolla friabile, delle dolcissime fragole, una soffice e morbida crema andranno ad amalgamarsi per un risultato finale davvero straordinario. Una sbriciolata che si scioglierà in bocca e che terminerà in un battibaleno. Sarà impossibile non chiederne il bis!