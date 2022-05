Ogni settimana acquistiamo prodotti destinati alla nostra alimentazione. Data la grande varietà di alimenti di tutti i tipi, non sempre è facile però orientarsi sulla spesa. A tal proposito, potrebbero risultarci particolarmente utili le indagini di mercato condotte da associazioni e specialisti del settore.

Potremmo scoprire così quali yogurt acquistare o quale prosecco scegliere per le grandi occasioni, senza sfigurare. Tra i vari prodotti che consumiamo e che puntualmente compriamo tutti, però, vi è sicuramente l’olio. Indubbiamente, infatti, tutti ricerchiamo l’olio extravergine di oliva dal miglior rapporto qualità prezzo.

Italia e olio

La nostra cucina, improntata sul modello di dieta mediterranea, fa un largo uso di olio di oliva. È un elemento base senza il quale il più delle volte sarebbe quasi impossibile cucinare. Lo usiamo per la pasta, i contorni nonché per i secondi e i lievitati.

Non sorprende dunque che il famoso Gambero Rosso dedichi annualmente una guida ai migliori oli d’Italia. Anche quest’anno le loro indagini li hanno condotti a stilare una guida per l’anno 2022 completa di indicazioni circa le etichette e le aziende selezionate.

Sono 271 gli oli premiati con le Due Foglie Rosse, un riconoscimento che li attesta vicino alla perfezione. Ancora più alto come premio le Tre Foglie conquistate da ben 217 oli extravergini di oliva. Ad averne ottenute di più a livello regionale è stata la Toscana (43), seguita da Puglia (42) e Sicilia (40). In totale 29 le Stelle date alle aziende che hanno ottenuto invece le Tre Foglie per il decimo anno di fila.

L’olio extravergine di oliva dal miglior rapporto qualità prezzo in Italia sarebbe questo secondo una nota e recente indagine

Oltre all’assegnazione delle Due Foglie Rosse e delle Tre Foglie, vi sono stati anche premi speciali. Ben 26 in totale. Tra questi il Gambero Rosso ha eletto anche l’olio extravergine di oliva dotato del miglior rapporto qualità prezzo. Dalle loro valutazioni sarebbe risultato tale un olio prodotto in Puglia. Si tratta dell’Affiorato bio prodotto dall’Adriatica Vivai Profumi di Castro a Fasano, in provincia di Brindisi.

Sarebbe un olio raccolto manualmente e che si formerebbe naturalmente sulle olive dopo aver subito la frangitura. Per quanto concerne il gusto, richiamerebbe i sapori di carciofo e mandorla. Si presterebbe bene su cibi dal sapore delicato come formaggi freschi, pesci e crostacei. Il suo colore verde presenterebbe sfumature oro e all’olfatto si percepirebbero le sue note fruttate. Il prezzo della bottiglia da 0,50 l dovrebbe attestarsi sui 17 euro circa.

