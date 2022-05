Guida aggiornata ai Bonus e ai soldi a fondo perduto per i titolari di partita IVA in regime ordinario o forfettario

La via della libera iniziativa è lastricata di ostacoli e mille difficoltà oggettive su più fronti. La concorrenza agguerrita e spietata, i clienti che vanno sempre soddisfatti, i crediti persi, le mille voci di spesa, le tasse. Poi di tanto in tanto arrivano le forti crisi esterne a dare il colpo di grazia. Dal 2020 ad oggi, e in neanche 30 mesi di tempo, abbiamo conosciuto il Covid prima e la crisi legata la guerra e al caro-energia poi.

Per gli autonomi con partita IVA (ma sarebbe più corretto dire: per chi fa impresa in generale) diventano fondamentali i sostegni pubblici. Presentiamo in questa sede una guida aggiornata ai Bonus e ai soldi a fondo perduto per questi imprenditori.

Il Bonus ISCRO

Probabilmente tra i più noti troviamo il Bonus ISCRO, ossia l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa. Si tratta di una cassa integrazione concessa ai liberi professionisti e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS.

Abbiamo già visto quali sono i requisiti da rispettare per poterla richiedere. Qui ricordiamo solo che l’indennità spetta per 6 mesi e una sola volta nel triennio 2021-2023. Per l’anno in corso, l’importo riconosciuto oscilla tra i 254,75 e gli 815,20 euro. La domanda va fatta entro il 31 ottobre.

Il Bonus Internet fino a 2.500 euro

Molto gradito dalla platea dei professionisti è anche il Bonus Internet, utile per aumentare la loro velocità di connessione alla rete. La misura si rivolge ad autonomi e medio-piccole imprese e riconosce un voucher variabile tra i 300 e i 2.500 euro.

Abbiamo visto che gli importi sono divisi in 3 fasce, che dipendono da alcune specifiche del contratto e dalla nuova velocità di connessione.

Bonus 200 euro

Una “new entry” degli ultimi giorni è il Bonus 200 previsto dal decreto Aiuti e atteso a giorni sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una misura una tantum che andrà a ristorare il caro energia e il carovita in generale. Il sostegno del Governo interessa pensionati e lavoratori, autonomi e disoccupati (NASPI), percettori RdC e colf. L’unico paletto fissato è il requisito del reddito fino a 35mila euro.

L’importo del Bonus è fisso e per conoscere i dettagli operativi (termini, domanda, etc) dovremo attendere il decreto attuativo. Ad ogni modo, sembra che si dovrebbe procedere mediante la produzione di domanda da parte dell’avente diritto.

Dal 2021, e fino a tutto il 2025, anche i titolari di partita IVA potranno richiedere il Bonus per l’acquisto di beni strumentali innovativi. La misura MISE è abbastanza articolata. In sintesi, essa sostiene (anche) le partite IVA che investono in nuovi beni strumentali per accrescere la trasformazione digitale e tecnologica dei loro processi produttivi.

Fino al prossimo 30 giugno, infine, i titolari di partita IVA (che cedono beni o erogano servizi ai consumatori finali) possono chiedere il Bonus Bancomat. Esso è noto anche come Bonus POS ed è erogato sotto forma di rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. L’importo è di 160 euro per l’acquisto o noleggio del POS. Sale invece a 320 euro per chi si dota di strumenti di pagamento elettronici evoluti.

