Come riconoscere in vacanza se il pesce non è fresco al ristorante

Andare in vacanza è una delle attività più belle. Che siano in compagnia di amici, del proprio compagno o semplicemente da soli. È un momento di completo relax, lasciando alle spalle tutti i propri impegni. Quando si viaggia si va alla ricerca non solo dei posti belli da visitare, ma soprattutto anche dei posti buoni dove mangiare. Una cosa alla quale bisogna prestare attenzione è la qualità dei prodotti che vi vengono proposti. Infatti oggi andremo a vedere proprio come riconoscere quando un prodotto non può essere definito fresco.

Cos’è un prodotto fresco?

Sentiamo spesso parlare della freschezza dei cibi. Questo è un termine che viene utilizzato per indicare che il prodotto che stiamo andando a consumare, presenta le proprie caratteristiche invariate. Esempi di prodotti freschi possono essere l’uovo appena deposto o semplicemente il latte che viene munto. Se un prodotto perde la freschezza questo può causare una perdita anche della qualità del prodotto stesso, quali odore, sapore e colore.

Come riconoscere in vacanza se il pesce e la carne non sono freschi

La prima cosa che dobbiamo fare quindi è riconoscere se il prodotto che ci viene servito è fresco oppure no. Analizzeremo nel dettaglio sia se si tratta di pesce che di carne. Specialmente d’estate siamo abituati ad andare a mangiare pesce nei ristoranti di lusso. Ciò non toglie il fatto che bisogna prestare sempre e comunque attenzione. Anche perché i prodotti che non sono freschi potrebbero causare mal di pancia e altri problemi gastrointestinali.

Che caratteristiche ha il pesce non fresco?

Riconoscere un prodotto non fresco non è poi così difficile. Nel caso del pesce, tra le prime cose si vanno a vedere gli occhi. Infatti un pesce che non è buono presenterà degli occhi spenti. Infatti il pesce fresco presenterà la pupilla brillante. Le altre caratteristiche sono:

è rigido;

le branchie sono di colore rosso acceso e non marroni.

Per essere sicuri di prendere un prodotto fresco è buono sapere anche il periodo di pesca, che varia da stagione a stagione a seconda della tipologia di pesce.

Come riconoscere la carne vecchia

Anche nel caso della carne è essenziale sapere se si tratta di un taglio vecchio o fresco. Tutto questo è utile anche ai fini economici, affinché non si spendano tanti soldi in prodotti non buoni. Una carne che non è buona presenta un colore e un sapore che non è gradevole al palato. Inoltre sarà molto dura e non tenera, come dovrebbe essere. Il colore sarà abbastanza scuro anziché un colore tenue.

Dunque tutte questi sarebbero alcuni consigli su come riconoscere in vacanza se il pesce non è fresco, senza dimenticarci anche di controllare le carni bianche e rosse. Tutto questo è importante anche per essere sicuri, a casa, di preparare un’ottima cena per gli invitati.

