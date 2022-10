Come fare la pasta con il salmone affumicato fresco

La pasta al salmone è un piatto amato da molte persone. La verità è che si può preparare davvero in tanti modi diversi. Infatti esistono diverse ricette che possono essere un’ottima idea per un pranzo di domenica e in famiglia. Oggi ne prepareremo una leggermente diversa.

Come fare la pasta con il salmone anche senza panna

Per preparare questa ricetta utilizzeremo le porzioni per 4 persone:

320 g di pasta;

300 g di funghi;

200 g di salmone, preferibilmente affumicato;

50 ml di panna;

½ di cipolla e prezzemolo;

sale, pepe ed olio.

Possiamo passare adesso al procedimento per preparare questo delizioso primo piatto. La parte più buona di questa pietanza sarà la crema che andremo a creare. Renderà infatti questo piatto delicato al palato e piacevole da mangiare.

Come fare la crema al salmone

Per ottenere la nostra morbida crema al salmone, andiamo a mettere in un mixer le fette di salmone tagliate insieme alla panna. Azioniamo il mixer e frulliamo. Lasciamo in azione fino a quando il composto non diventerà una crema. A quel punto sarà pronta.

Possiamo passare adesso alla preparazione dei funghi. Prima di tutto è essenziale sapere come pulire i funghi. Infatti va tolta la pellicina che lo riveste e poi lo riduciamo in fettine. Li sciacquiamo sotto l’acqua in modo da eliminare la terra in eccesso. In una padella mettiamo un po’ di olio insieme alla cipolla e al prezzemolo. Aggiungiamo i funghi e saliamo. Lasciamo cucinare un po’ fino a quando i funghi non risulteranno abbastanza morbidi. A questo punto buttiamo in padella anche la crema e quando sarà pronta la pasta aggiungiamola al sugo che sarà venuto fuori. Aggiungiamo qualche mestolo di acqua per amalgamare e il nostro piatto sarà pronto.

Cosa si può abbinare

Abbiamo detto che il salmone è una tipologia di pesce che si adatta bene a diverse tipologie di idee. Infatti, al posto dei funghi, potremmo abbinarlo ad altro. Ad esempio è buonissima la pasta al sugo con il salmone. Basterà creare un sughetto con un po’ di cipolla e basilico e aggiungere poi il salmone saltato in padella con un po’ di aglio. Si amalgama il tutto e la pasta che uscirà fuori farà leccare i baffi a tutti. In alternativa si può anche preparare la pasta con il salmone e la philadelphia, molto semplice e leggera. O ancora, se vogliamo sbizzarrirci con il pesce, possiamo aggiungere anche i gamberetti. Verrà fuori un sughetto davvero delicato e delizioso. Queste sarebbero alcune idee su come fare la pasta con il salmone, tanto amata anche dai bambini.

